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Киноафиша Новости Официально: «Джон Уик 4» выйдет в российский прокат

Официально: «Джон Уик 4» выйдет в российский прокат

17 февраля 2023 12:43
Официально: «Джон Уик 4» выйдет в российский прокат

Релиз состоится одновременно со всем миром.

Компания «Атмосфера Кино» подготовила приятные новости для всех российских поклонников «Джона Уика» — дистрибьютор выпустит новую часть остросюжетной франшизы с Киану Ривзом в отечественный прокат. В РФ премьера «Джона Уика 4» состоится 23 марта.

В России «Джон Уик» традиционно собирает неплохие деньги. Примечательно, что от фильма к фильму сборы только повышаются. Оригинальная лента 2014 года заработала в России и СНГ $2,8 млн, а вышедший в 2017 году сиквел собрал уже $6,1 млн. Последовавшая в 2019 году третья часть сумела записать в свой актив $7,5 млн. Мировой бокс-офис этих фильмов составляет $86,1 млн, $171,5 и $327,3 млн оответственно.

В новой картине персонаж Киану Ривза, сумев выжить после падения с нью-йоркского небоскреба, попытается решить ситуацию со старым другом, ставшим врагом, но попутно ему предстоит нечто более опасное. Протагонист окажется вовлечен в противостояние с международным кланом наемных убийц, из-за чего ему придется путешествовать по всему миру и сражаться с толпами профессиональных киллеров.

В основанной актерский состав боевика Чада Стахелски вошли Билл Скарсгард, Иэн МакШейн, Донни Йен, Лоренс Фишберн, Шамир Андерсон, Рина Саваяма, Хироюки Санада, Скотт Эдкинс, Марко Зарор, Клэнси Браун и Лэнс Реддик.

Фото: Lionsgate
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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