«Одни из нас»: как посмотреть сериал в оригинале и все понять

Культовая видеоигра The Last of Us получила долгожданную экранизацию, и ее высоко оценили не только фанаты, но и критики. Если вы планируете следить за приключениями Джоэла и Элли в населенном зомби постапокалипсисе на этих выходных, советуем включить оригинальную дорожку. Вместе с онлайн-школой английского языка Skyeng мы посмотрели первые три серии шоу в оригинале и составили краткий словарик к каждой.

Слова, которые нужно знать перед началом просмотра

Зомби во вселенной The Last of Us — не ходячие мертвецы, а инфицированные люди. Они заболевают Cordyceps brain infection (CBI) и превращаются в мутантов по вине гриба-паразита. Создатели игры взяли за основу гриб кордицепс однобокий (лучше не гуглить, что он делает с муравьями).

Выжившие называют одну из разновидностей инфицированных clickers — из-за характерного щелкающего звука, который те издают. На поздней стадии инфекции из головы монстра вырастает гриб, полностью ослепляя его. Вместо зрения зомби ориентируются на слух, а «клики» нужны для эхолокации. Инфицированные кликеры в сериале ничуть не менее страшные, чем в игре, — дизайнеры позаботились об этом.

За власть в разрушенном мире борются две группировки: FEDRA (Federal Disaster Response Agency — Федеральное агентство по урегулированию стихийных бедствий) и Fireflies (Цикады). Последние играют роль повстанцев, их символику можно увидеть в городе, где происходит действие сериала и игры.

Начать смотреть The Last of Us оригинале может быть непросто, но пугаться сложных названий точно не стоит. Сохраняйте себе самую важную английскую лексику, которую собрали учителя Skyeng, чтобы получить наслаждение от долгожданной экранизации.

Серия 1. When You’re Lost in the Darkness («Когда ты потерялся в темноте»)

За двадцать лет до событий сериала вирус грибковой инфекции приходит в город, где Джоэл живет со своей дочерью Сарой и братом Томми. В наши же дни инфекция поглотила весь мир, а человечество сосредоточено в небольших карантинных зонах. Джоэл занимается контрабандой, поэтому лидер местных «Цикад» просит его доставить девочку Элли к союзникам за пределами карантинной зоны. Джоэл берется за работу вместе со своей подругой Тесс.

fungus, fungi — гриб, грибы

— гриб, грибы biological contamination area — зона биологического заражения

— зона биологического заражения rebellion — сопротивление

— сопротивление a greater purpose — высшее предназначение

— высшее предназначение to smuggle — переправить, перевезти контрабандой

Серия 2. Infected («Зараженные»)

Из флешбэка мы узнаём, что заражение началось в Джакарте в далеком 2003 году. Между тем в настоящее время Джоэл, Тесс и Элли пробираются по руинам города, пытаясь выполнить задание «Цикад». Среди развалин не осталось прямых дорог: путь преграждают инфицированные, обвалы и затопленные здания. Обнаружив, что изначальный план «Цикад» провалился, Тесс решается пойти на отчаянные меры.

specimen — образец

— образец miracle cure — чудодейственное средство

— чудодейственное средство the jury is still out — пока непонятно, решение еще не принято

— пока непонятно, решение еще не принято luck run out — удача отвернулась

Серия 3. Long Long Time («Долгое-долгое время»)

Джоэл и Элли продолжают свой путь и углубляются в лес в поисках старых друзей Джоэла — Билла и Фрэнка. Билл пережил эпидемию грибковой инфекции в бункере. Он готовился к концу света всю жизнь и собрал большую коллекцию полезного снаряжения, оружия и припасов. Когда Джоэл и Элли добираются до его убежища, то находят совсем не то, что ожидали.