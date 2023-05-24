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Киноафиша Новости Очаровательный, дивный, но не без изъянов: появились первые отзывы о «Городе астероидов»

Очаровательный, дивный, но не без изъянов: появились первые отзывы о «Городе астероидов»

24 мая 2023 10:11
Очаровательный, дивный, но не без изъянов: появились первые отзывы о «Городе астероидов»

Не всем пришелся по душе необычный подход к повествованию, избранный режиссером.

В сети появились первые отзывы о фильме Уэса Андерсона «Город астероидов», дебютный показ которого состоялся вчера, 23 мая, на Каннском кинофестивале. Критики тепло приняли картину, особенно отметив ее великолепное визуальное оформление и отличный актерский состав. В то же время некоторые журналисты остались разочарованы «нетрадиционным подходом к повествованию», избранным режиссером для своей новой работы.

Например, обозреватель Collider Тереза Лаксон заявила, что картина во многом копирует предыдущие ленты Андерсона, но не достигает их уровня:

«Город астероидов» — это типичный фильм Уэса Андерсона. Он не достигает высокой планки, установленной другими хитами режиссера, но все же обладает своей долей ребяческого шарма. Нетрадиционный стиль повествования привносит в фильм немного пышности, но в целом этот формат оказался ущербным и сделал историю несколько незавершенной».

Кроме нее, неоднозначно к фильму отнесся и блогер The Oscar Expert, назвавший картину «на удивление слабым» проектом и «осечкой» Андерсона. Вместе с тем он похвалил «потрясающие декорации» ленты.

Другие представители прессы отнеслись к «Городу астероидов» исключительно положительно. Дэвид Эрлих из IndieWire написал, что фильм является одной из лучших работ режиссера и «предлагает радикально новый взгляд» на его подход к киноискусству.

Мэтт Неглиа из NextBestPicture согласился с этими утверждениями, а также похвалил «безупречный» актерский состав картины. В своем отзыве он охарактеризовал ленту как «космически идеальное сочетание» стиля Андерсона и прекрасных персонажей.

Ясмин Кандил из DiscussingFilm назвала ленту «очаровательной» и добавила, что Андерсон по сей день продолжает оставаться «одним из самых талантливых авторов современного кинематографа».

«Город астероидов» выйдет в мировой прокат 23 июня.

Фото: Searchlight Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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