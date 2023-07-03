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Объявлены победители IX Международного кинофестиваля «Докер»

3 июля 2023 17:11
Объявлены победители IX Международного кинофестиваля «Докер»

Главный приз завоевала российская картина «Последний теплоход».

Вчера в московском кинотеатре «Октябрь» завершился IX Международный кинофестиваль документального кино «Докер», в рамках которого были представлены самые яркие и актуальные жанровые проекты со всего мира. Главным триумфатором смотра в этом году стала российская картина режиссера Ильи Желтякова «Последний теплоход», повествующая о путешествии огромного судна по саамским погостам. Лучшим режиссером был признан иранский постановщик Ясер Талеби за фильм «Судьба», а лучшей картиной в блоке короткого метра стала лента «В Европу с бидоном» от французских кинематографистов Самюэля Альбарика и Тома Трише.

Объявлены победители IX Международного кинофестиваля «Докер»

Ниже приведен полный список победителей Основного конкурса.

Лучший документальный фильм:

  • «Последний теплоход» — режиссер Илья Желтяков (Россия)

Лучший режиссер:

  • Ясер Талеби — «Судьба» (Иран)

Лучший оператор:

  • Томас Цифтелис — «Дозор» (Греция)

Лучший монтаж:

  • Коррадо Иувара — «После моста» (Италия)

Лучший звук:

  • Алексей Антонов — «Последний теплоход» (Россия)

Приз зрителей:

  • «Наталия» — режиссер Элизабет Сильвия Мирзайе

Лучший короткометражный фильм:

  • «В Европу с бидоном» — режиссеры Самюэль Альбарик и Тома Трише (Франция)

Особые упоминания жюри:

  • «Фиолетовая страна» — режиссер Михаил Горобчук (Россия)
  • «Фантазия в бетонных джунглях» — режиссер Мехеди Мостафа (Бангладеш)

Закрылся смотр мировой премьерой напряженного детективного триллера Юлии Бобковой «Беглецы». Фильм повествует о храбром отце, готовом на все ради своих дочерей.

В состав жюри вошли Светолик Мича Зайц (Сербия), Ольга Стефанова (Россия) и Султан Усувалиев (Кыргызстан).

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Докер»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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