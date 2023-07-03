Объявлены победители IX Международного кинофестиваля «Докер»
Главный приз завоевала российская картина «Последний теплоход».
Вчера в московском кинотеатре «Октябрь» завершился IX Международный кинофестиваль документального кино «Докер», в рамках которого были представлены самые яркие и актуальные жанровые проекты со всего мира. Главным триумфатором смотра в этом году стала российская картина режиссера Ильи Желтякова «Последний теплоход», повествующая о путешествии огромного судна по саамским погостам. Лучшим режиссером был признан иранский постановщик Ясер Талеби за фильм «Судьба», а лучшей картиной в блоке короткого метра стала лента «В Европу с бидоном» от французских кинематографистов Самюэля Альбарика и Тома Трише.
Ниже приведен полный список победителей Основного конкурса.
Лучший документальный фильм:
- «Последний теплоход» — режиссер Илья Желтяков (Россия)
Лучший режиссер:
- Ясер Талеби — «Судьба» (Иран)
Лучший оператор:
- Томас Цифтелис — «Дозор» (Греция)
Лучший монтаж:
- Коррадо Иувара — «После моста» (Италия)
Лучший звук:
- Алексей Антонов — «Последний теплоход» (Россия)
Приз зрителей:
- «Наталия» — режиссер Элизабет Сильвия Мирзайе
Лучший короткометражный фильм:
- «В Европу с бидоном» — режиссеры Самюэль Альбарик и Тома Трише (Франция)
Особые упоминания жюри:
- «Фиолетовая страна» — режиссер Михаил Горобчук (Россия)
- «Фантазия в бетонных джунглях» — режиссер Мехеди Мостафа (Бангладеш)
Закрылся смотр мировой премьерой напряженного детективного триллера Юлии Бобковой «Беглецы». Фильм повествует о храбром отце, готовом на все ради своих дочерей.
В состав жюри вошли Светолик Мича Зайц (Сербия), Ольга Стефанова (Россия) и Султан Усувалиев (Кыргызстан).