Объявлены победители IX Международного кинофестиваля «Докер»

Вчера в московском кинотеатре «Октябрь» завершился IX Международный кинофестиваль документального кино «Докер», в рамках которого были представлены самые яркие и актуальные жанровые проекты со всего мира. Главным триумфатором смотра в этом году стала российская картина режиссера Ильи Желтякова «Последний теплоход», повествующая о путешествии огромного судна по саамским погостам. Лучшим режиссером был признан иранский постановщик Ясер Талеби за фильм «Судьба», а лучшей картиной в блоке короткого метра стала лента «В Европу с бидоном» от французских кинематографистов Самюэля Альбарика и Тома Трише.

Ниже приведен полный список победителей Основного конкурса.

Лучший документальный фильм:

«Последний теплоход» — режиссер Илья Желтяков (Россия)

Лучший режиссер:

Ясер Талеби — «Судьба» (Иран)

Лучший оператор:

Томас Цифтелис — «Дозор» (Греция)

Лучший монтаж:

Коррадо Иувара — «После моста» (Италия)

Лучший звук:

Алексей Антонов — «Последний теплоход» (Россия)

Приз зрителей:

«Наталия» — режиссер Элизабет Сильвия Мирзайе

Лучший короткометражный фильм:

«В Европу с бидоном» — режиссеры Самюэль Альбарик и Тома Трише (Франция)

Особые упоминания жюри:

«Фиолетовая страна» — режиссер Михаил Горобчук (Россия)

«Фантазия в бетонных джунглях» — режиссер Мехеди Мостафа (Бангладеш)

Закрылся смотр мировой премьерой напряженного детективного триллера Юлии Бобковой «Беглецы». Фильм повествует о храбром отце, готовом на все ради своих дочерей.

В состав жюри вошли Светолик Мича Зайц (Сербия), Ольга Стефанова (Россия) и Султан Усувалиев (Кыргызстан).