Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Патхан: Схватка со смертью" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Объявлены победители фестиваля документального контента ORIGINAL+Doc

Объявлены победители фестиваля документального контента ORIGINAL+Doc

11 июля 2023 15:33
Объявлены победители фестиваля документального контента ORIGINAL+Doc

Главный приз смотра достался сериалу об истории российских компьютерных игр.

В это воскресенье, 9 июля, в Москве прошла церемония вручения наград первого фестиваля документального контента стриминговых платформ Original+Doc.

Главного приза смотра за самый оригинальный документальный проект был удостоен сериал «История российских компьютерных игр» от режиссера Павла Жаркова и онлайн-кинотеатра Okko. Картина также получила награду «Самый ожидаемый неигровой проект».

Призы «Оригинальная коллаборация» и «Оригинальная история» достались документальному сериалу «Бей первой!» от Start, посвященному единственной женской футбольной команде Республики Дагестан. Награду за оригинальную режиссерскую работу забрала картина «Алексей Балабанов. Послесловие...» от Kino1tv и кинокомпании «Красный квадрат».

Объявлены победители фестиваля документального контента ORIGINAL+Doc

Премией «Оригинальный герой», вручаемой самому интересному герою фильма или сериала Original+Doc, был награжден популярный блогер Сергей Кутовой («Белые вороны» от Premier), а премией «Оригинальная героиня» — чемпионка ММА Марина Мохнаткина («Большая битва» от Wink). Кроме того, «Белые вороны» были удостоены приза «Оригинальное операторское видение».

Дипломы от жюри СМИ с формулировками «За новую главу легенды о 90-х» и «За новые песни о важном» досталась «Истории российских компьютерных игр» и «Громко и нежно» (Okko) соответственно. Специальная награда «Российской газеты» была вручена проекту «Челюскин. Задание императора» от Premier.

Фото: Пресс-служба фестиваля ORIGINAL+Doc
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Вышел финальный трейлер «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» Вышел финальный трейлер «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» Читать далее 10 июля 2023
Сногсшибательный и захватывающий: появились первые отзывы о фильме «Оппенгеймер» Сногсшибательный и захватывающий: появились первые отзывы о фильме «Оппенгеймер» Читать далее 12 июля 2023
От тру-крайма до черной комедии: 7 сериалов про маньяков 2023 года От тру-крайма до черной комедии: 7 сериалов про маньяков 2023 года Читать далее 12 июля 2023
Тимоти Шаламе создает величайший шоколадный магазин в первом трейлере «Вилли Вонки» Тимоти Шаламе создает величайший шоколадный магазин в первом трейлере «Вилли Вонки» Читать далее 12 июля 2023
Хоакин Феникс завоевывает мир в первом трейлере фильма Ридли Скотта «Наполеон» Хоакин Феникс завоевывает мир в первом трейлере фильма Ридли Скотта «Наполеон» Читать далее 10 июля 2023
Смешной Райан Гослинг поет сентиментальную песню в музыкальном трейлере «Барби» Смешной Райан Гослинг поет сентиментальную песню в музыкальном трейлере «Барби» Читать далее 11 июля 2023
Веселый, остроумный, восхитительный: появились первые отзывы о фильме «Барби» с Марго Робби Веселый, остроумный, восхитительный: появились первые отзывы о фильме «Барби» с Марго Робби Читать далее 10 июля 2023
Энтони Маки шутит и пробирается через пустошь в трейлере сериала «Скрежет металла» Энтони Маки шутит и пробирается через пустошь в трейлере сериала «Скрежет металла» Читать далее 11 июля 2023
Тест: в какой вселенной из сериала «Чудотворцы» ты бы оказался? Тест: в какой вселенной из сериала «Чудотворцы» ты бы оказался? Читать далее 11 июля 2023
Калеб Лэндри Джонс повелевает собаками в трейлере фильма Люка Бессона «Догмен» Калеб Лэндри Джонс повелевает собаками в трейлере фильма Люка Бессона «Догмен» Читать далее 11 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше