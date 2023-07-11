Объявлены победители фестиваля документального контента ORIGINAL+Doc

В это воскресенье, 9 июля, в Москве прошла церемония вручения наград первого фестиваля документального контента стриминговых платформ Original+Doc.

Главного приза смотра за самый оригинальный документальный проект был удостоен сериал «История российских компьютерных игр» от режиссера Павла Жаркова и онлайн-кинотеатра Okko. Картина также получила награду «Самый ожидаемый неигровой проект».

Призы «Оригинальная коллаборация» и «Оригинальная история» достались документальному сериалу «Бей первой!» от Start, посвященному единственной женской футбольной команде Республики Дагестан. Награду за оригинальную режиссерскую работу забрала картина «Алексей Балабанов. Послесловие...» от Kino1tv и кинокомпании «Красный квадрат».

Премией «Оригинальный герой», вручаемой самому интересному герою фильма или сериала Original+Doc, был награжден популярный блогер Сергей Кутовой («Белые вороны» от Premier), а премией «Оригинальная героиня» — чемпионка ММА Марина Мохнаткина («Большая битва» от Wink). Кроме того, «Белые вороны» были удостоены приза «Оригинальное операторское видение».

Дипломы от жюри СМИ с формулировками «За новую главу легенды о 90-х» и «За новые песни о важном» досталась «Истории российских компьютерных игр» и «Громко и нежно» (Okko) соответственно. Специальная награда «Российской газеты» была вручена проекту «Челюскин. Задание императора» от Premier.