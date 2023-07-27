Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Криминальный Город: Разборки В Пусане" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Объявлены даты проведения 33-го МКФ «Послание к человеку»

Объявлены даты проведения 33-го МКФ «Послание к человеку»

27 июля 2023 14:22
Объявлены даты проведения 33-го МКФ «Послание к человеку»

Сейчас продолжается отбор фильмов.

Оглашены официальные даты проведения 33-го международного кинофестиваля «Послание к человеку», посвященного документальным, короткометражным, анимационным и экспериментальным фильмам. Престижный смотр пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября.

В программу заявлено три конкурса: международный, национальный и экспериментальный In Silico. Приятным дополнением станут разнообразные ретроспективы, внеконкурсные показы, мастер-классы и дискуссии. Сами же показы проведут в киноцентре «Дом кино», на киностудии «Лендок», а также в кинотеатрах «Родина», «Великан», «Аврора», в Доме радио и на некоторых других смотровых площадках культурной столицы России. Ниже приведен список номинаций:

• Гран-при «Золотой кентавр» за лучший фильм — приз 240 тысяч рублей;

• Три специальных приза жюри международного конкурса «Кентавр», — приз 80 тысяч рублей к каждой награде;

• Специальный приз «Кентавр» за лучший документальный фильм национального конкурса — приз 50 тысяч рублей;

• Специальный приз жюри «Кентавр» (с пояснительной формулировкой фильму национального конкурса) — приз 30 тысяч рублей;

• Приз жюри экспериментального международного конкурса In Silico «Кентавр» (за лучший экспериментальный фильм) — приз 80 тысяч рублей.

Отбор фильмов будет проходить до 20 августа. Открытие фестиваля состоится в Санкт-Петербурге в рамках торжественной пресс-конференция с участием членов жюри и президента смотра Алексея Учителя.

Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Джордж Мартин больше не работает с HBO из-за забастовок Джордж Мартин больше не работает с HBO из-за забастовок Читать далее 28 июля 2023
Критики в восторге от третьего сезона «Убийств в одном здании» Критики в восторге от третьего сезона «Убийств в одном здании» Читать далее 28 июля 2023
DC опубликовал новые кадры «Синего жука» со Сьюзен Сарандон DC опубликовал новые кадры «Синего жука» со Сьюзен Сарандон Читать далее 28 июля 2023
Братья Гловер напишут сценарий сериала про Лэндо Калриссиана из «Звездных войн» Братья Гловер напишут сценарий сериала про Лэндо Калриссиана из «Звездных войн» Читать далее 28 июля 2023
Netflix поделился первым трейлером анимационного сериала «Кастлвания: Ноктюрн» Netflix поделился первым трейлером анимационного сериала «Кастлвания: Ноктюрн» Читать далее 28 июля 2023
В сеть выложили отрывок из фильма Романа Полански «Дворец» В сеть выложили отрывок из фильма Романа Полански «Дворец» Читать далее 28 июля 2023
Появился дублированный трейлер found footage хоррора «Паранормальные явления. Ритуальный дом» Появился дублированный трейлер found footage хоррора «Паранормальные явления. Ритуальный дом» Читать далее 28 июля 2023
«Праведные Джемстоуны» официально продлены на четвертый сезон «Праведные Джемстоуны» официально продлены на четвертый сезон Читать далее 28 июля 2023
75-я церемония вручения премии «Эмми» перенесена из-за забастовок 75-я церемония вручения премии «Эмми» перенесена из-за забастовок Читать далее 28 июля 2023
Билл Скарсгард готовится мстить в трейлере фэнтези-боевика «Мальчик убивает мир» Билл Скарсгард готовится мстить в трейлере фэнтези-боевика «Мальчик убивает мир» Читать далее 28 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше