Объявлены даты проведения 33-го МКФ «Послание к человеку»
Сейчас продолжается отбор фильмов.
Оглашены официальные даты проведения 33-го международного кинофестиваля «Послание к человеку», посвященного документальным, короткометражным, анимационным и экспериментальным фильмам. Престижный смотр пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября.
В программу заявлено три конкурса: международный, национальный и экспериментальный In Silico. Приятным дополнением станут разнообразные ретроспективы, внеконкурсные показы, мастер-классы и дискуссии. Сами же показы проведут в киноцентре «Дом кино», на киностудии «Лендок», а также в кинотеатрах «Родина», «Великан», «Аврора», в Доме радио и на некоторых других смотровых площадках культурной столицы России. Ниже приведен список номинаций:
• Гран-при «Золотой кентавр» за лучший фильм — приз 240 тысяч рублей;
• Три специальных приза жюри международного конкурса «Кентавр», — приз 80 тысяч рублей к каждой награде;
• Специальный приз «Кентавр» за лучший документальный фильм национального конкурса — приз 50 тысяч рублей;
• Специальный приз жюри «Кентавр» (с пояснительной формулировкой фильму национального конкурса) — приз 30 тысяч рублей;
• Приз жюри экспериментального международного конкурса In Silico «Кентавр» (за лучший экспериментальный фильм) — приз 80 тысяч рублей.
Отбор фильмов будет проходить до 20 августа. Открытие фестиваля состоится в Санкт-Петербурге в рамках торжественной пресс-конференция с участием членов жюри и президента смотра Алексея Учителя.