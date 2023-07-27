Объявлены даты проведения 33-го МКФ «Послание к человеку»

Оглашены официальные даты проведения 33-го международного кинофестиваля «Послание к человеку», посвященного документальным, короткометражным, анимационным и экспериментальным фильмам. Престижный смотр пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 28 октября.

В программу заявлено три конкурса: международный, национальный и экспериментальный In Silico. Приятным дополнением станут разнообразные ретроспективы, внеконкурсные показы, мастер-классы и дискуссии. Сами же показы проведут в киноцентре «Дом кино», на киностудии «Лендок», а также в кинотеатрах «Родина», «Великан», «Аврора», в Доме радио и на некоторых других смотровых площадках культурной столицы России. Ниже приведен список номинаций:

• Гран-при «Золотой кентавр» за лучший фильм — приз 240 тысяч рублей;

• Три специальных приза жюри международного конкурса «Кентавр», — приз 80 тысяч рублей к каждой награде;

• Специальный приз «Кентавр» за лучший документальный фильм национального конкурса — приз 50 тысяч рублей;

• Специальный приз жюри «Кентавр» (с пояснительной формулировкой фильму национального конкурса) — приз 30 тысяч рублей;

• Приз жюри экспериментального международного конкурса In Silico «Кентавр» (за лучший экспериментальный фильм) — приз 80 тысяч рублей.