Объявлено жюри первого фестиваля документального контента ORIGINAL+Doc

Организаторы первого фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc объявили состав жюри смотра.

В судейский состав основного конкурса вошли продюсер и член академии ТЭФИ Светлана Колосова, российский актер и лауреат премий ТЭФИ Сергей Бурунов, а также политический обозреватель и президент Международной академии телевидения и радио Леонид Млечин, который исполнит функции председателя. Они определят победителей в следующих номинациях:

Самый ожидаемый документальный проект;

Оригинальный документальный сериал (фильм);

Оригинальное режиссерское видение;

Оригинальное операторское видение;

Оригинальная история;

Оригинальный герой;

Оригинальная героиня.

Все конкурсанты фестиваля также будут оценены жюри СМИ, членами которого стали, главред «Афиши Daily» Трифон Бебутов, редактор отдела культуры «Известий» Сергей Сычев и главред журнала «Искусство кино» Никита Карцев, являющийся председателем.

ORIGINAL+Doc пройдет с 6 по 9 июля в московском парке им. М. Горького. Гостей фестиваля ждет показ множества документальных фильмов о разнообразных легендарных личностях, таких как режиссер Алексей Балабанов, олимпийская фигуристка Евгения Медведева и музыканты рок-группы «Король и Шут». Также мероприятие порадует зрителей показами картин о значимых явлениях и событиях: истории российского кино и видеоигр, дагестанском женском футболе и боях MMA. Одним из гвоздей программы выступит лента, посвященная новаторским технологиям постановки воздушных баталий в новом проекте Алексея Германа — младшего под названием «Воздух».

Перед всеми сеансами прозвучит приветственное слово создателей фильмов. После показов зрители смогут задать им вопросы.

ORIGINAL+Doc является частью фестиваля ORIGINAL+ и проводится в рамках «Российской креативной недели. Москва Фест».