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Киноафиша Новости Объявлена внеконкурсная программа фестиваля сериалов «Пилот» 2023

Объявлена внеконкурсная программа фестиваля сериалов «Пилот» 2023

15 июня 2023 17:10
Объявлена внеконкурсная программа фестиваля сериалов «Пилот» 2023

На смотре показывают первые эпизоды российских шоу.

Стала известна внеконкурсная программа пятого фестиваля сериалов «Пилот», в рамках которого демонстрируются первые эпизоды различных шоу, предназначенных для телевидения и онлайн-платформ. В выбранную подборку вошло десять сериалов самой разной жанровой направленности.

Объявлена внеконкурсная программа фестиваля сериалов «Пилот» 2023

Ниже приведена внеконкурсная программа:

  • «Галя, у нас отмена!», реж. Кирилл Васильев, (KEYSTONE PRODUCTION, СТС);
  • «Кибер Иван», реж. Владислав Иконников (Art Pictures Vision и Black Box Production по заказу СТС);
  • «Телохранители», реж. Константин Смирнов (Comedy Club Production, ТНТ, PREMIER);
  • «Чат», реж. Радда Новикова (Comedy Club Production, ТНТ, PREMIER);
  • «Разрешите обратиться», реж. Илья Ермолов (Продюсерская компания «Среда» специально для онлайн-кинотеатра «Иви»);
  • «Экстрасенсы», реж. Роман Батаев («Ливандия Энтертейнмент»);
  • «Таргет», реж. Данияр Болотбеков (1ON Studios);
  • «Объяснялкины», реж. Евгений Блинников (Кинопоиск);
  • «Все, что захочешь», реж. Сергей Чекалов (ООО «Олд Скул Продакшн»);
  • «Первый раз», реж. Иван Плечев («Киностудия КИТ», PREMIER, RUTUBE).

Киносмотр пройдет в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново с 22 по 25 июня, а внеконкурсную программу можно будет увидеть в период с 23 по 24 июня. Вход на сеансы будет свободный, поэтому все жалующие смогут посетить мероприятие абсолютно бесплатно.

Фото: Пресс-служба фестиваля сериалов «Пилот»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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