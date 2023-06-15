Объявлена внеконкурсная программа фестиваля сериалов «Пилот» 2023

Стала известна внеконкурсная программа пятого фестиваля сериалов «Пилот», в рамках которого демонстрируются первые эпизоды различных шоу, предназначенных для телевидения и онлайн-платформ. В выбранную подборку вошло десять сериалов самой разной жанровой направленности.

Ниже приведена внеконкурсная программа:

«Галя, у нас отмена!», реж. Кирилл Васильев, (KEYSTONE PRODUCTION, СТС);

«Кибер Иван», реж. Владислав Иконников (Art Pictures Vision и Black Box Production по заказу СТС);

«Телохранители», реж. Константин Смирнов (Comedy Club Production, ТНТ, PREMIER);

«Чат», реж. Радда Новикова (Comedy Club Production, ТНТ, PREMIER);

«Разрешите обратиться», реж. Илья Ермолов (Продюсерская компания «Среда» специально для онлайн-кинотеатра «Иви»);

«Экстрасенсы», реж. Роман Батаев («Ливандия Энтертейнмент»);

«Таргет», реж. Данияр Болотбеков (1ON Studios);

«Объяснялкины», реж. Евгений Блинников (Кинопоиск);

«Все, что захочешь», реж. Сергей Чекалов (ООО «Олд Скул Продакшн»);

«Первый раз», реж. Иван Плечев («Киностудия КИТ», PREMIER, RUTUBE).

Киносмотр пройдет в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново с 22 по 25 июня, а внеконкурсную программу можно будет увидеть в период с 23 по 24 июня. Вход на сеансы будет свободный, поэтому все жалующие смогут посетить мероприятие абсолютно бесплатно.