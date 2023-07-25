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Объявлена программа XXXI фестиваля российского кино Выборг-2023

25 июля 2023 14:41
Объявлена программа XXXI фестиваля российского кино Выборг-2023

Фильмом открытия смотра стала драма «Нина» с Юлией Пересильд, Евгением Цыгановым и Кириллом Кяро.

Организаторы фестиваля российского кино Выборг-2023 опубликовали список фильмов, которые примут участие в конкурсе будущего смотра. В программу мероприятия вошли 80 фильмов, снятых талантливыми новичков и ведущими кинематографистами России. Фестиваль откроется показом драмы «Нина» Оксаны Бычковой с Юлией Пересильд, Евгением Цыгановым и Кириллом Кяро в главных ролях. Лента повествует об успешной 40-летней женщине Нине, которая отправляется в Тбилиси, чтобы навестить своего больного бывшего возлюбленного, даже не предполагая, что это путешествие станет для нее последним. Фильм является конкурсантом секции игрового кино Выборг-2023, в которую также вошли следующие проекты:

  • «Блондинка» Павла Мирзоева
  • «Лиссабон» Светланы Филипповой (дебют)
  • «Лунатики» Юрия Мороза
  • «Одним днем» Стаса Иванова
  • «Осьминог» Алексея Степанова (дебют)
  • «Отпуск в октябре» Романа Михайлова
  • «Первое лето» Сергея Илютина (дебют)
  • «Привет, мама» Или Малаховой (дебют)
  • «Свет» Антона Коломейца
  • «Схватка» Никандра Федорова

Объявлена программа XXXI фестиваля российского кино Выборг-2023 Конкурсантами секций документальных и анимационных фильмов традиционно стали картины, которые представляют актуальный срез российского экранного искусства. Среди неигровых участников фестиваля — пятнадцать работ таких именитых авторов, как Сергей Дебижев, Марина-Мария Мельник и Светлана Быченко. Зрителям секции анимационных лент будут показаны двадцать семь авторских мультфильмов, выполненных в разнообразных жанрах и стилях.

Символом Выборга-2023 выступит портрет легендарного российского актера Александра Абдулова, который в этом году мог бы отпраздновать свой 70-летний юбилей. Решение посвятить предстоящий смотр памяти Абдулова было поддержано ныне покойным президентом фестиваля Арменом Медведевым.

Выборг-2023 пройдет с 4 по 11 августа.

Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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