Объявлена программа XI кинофестиваля «Короче»
На мероприятии будут представлены мультфильм, основанный на новелле Тонино Гуэрры, и картина, снятая по лекалам «Догмы 95».
Организаторы одиннадцатого фестиваля короткометражных и дебютных фильмов «Короче» опубликовали программу будущего смотра. Конкурс будет состоять из двух секций — полнометражного и короткометражного кино. В первую из них вошло восемь работ, каждая из которых была снята начинающими кинематографистами:
- Фильм открытия фестиваля «Сказки Гофмана» Тины Баркалаи
- Триллер «Аквариум» Ильи Шагалова
- Семейная лента «Бери да помни» Байбулата Батулла
- Спортивная драма «Крецул» Александры Лихачевой
- Драма «Летом асфальт теплый» Ирины Бас
- Триллер «Правда» Максима Кузнецова
- Комедия «Тайм-аут» Владимира Скворцова
- Триллер «Чайка» Полины Лазаревой
Секция короткометражного кино также порадует зрителей проектами самых разнообразных форматов из жанров. В их числе — мультфильм «Расцветшая зима» Александра Бруньковского, основанный на одноименном новелле Тонино Гуэрры, комедия «Прическа» Артема Захарьяна на тему острых социальных проблем, а также фильм «Калининград, проспект Калинина,107,5,236039 Марк Янсонс», снятый по лекалам культового творческого движения «Догма 95». Полный перечень короткометражных картин, участвующих в конкурсе «Короче»:
- «Бернаки» Андрея Лукьянова
- «Большая перемена» Светланы Сигаловой
- «Ветивер» Сергея Малкина
- «Горячие новости» Софьи Силкиной
- «Девять сантиметров» Кирилла Логинова
- «Дом» Ксении Галыги
- «Друг, эпизод 7» Михаила Мещерякова
- «Живая вода» Руслана Ижгузина
- «Здесь и сейчас» Павла Королько
- «Калининград, проспект Калинина,107,5,236039 Марк Янсонс» (по правилам «Догмы 95», автор неизвестен)
- «Конец света, моя любовь» Алины Сорокиной
- «Мама, он из метавселенной, тебе понравится» Алексея Кокорина
- «Мир» Гурама Нармании
- «Мне надо вам что-то сказать» Евгения Марьяна
- «Мы ненадолго», Саши Хобса
- «Нас все устраивает» Сергея Войткевича
- «Не лечится» Гау Хар
- «Папа» Виталия Уйманова
- «По-человечески» Ярослава Лебедева
- «Прическа» Артема Захарьяна
- «Расцветшая зима» Александра Бруньковского
- «Танец жизни» Анастасии Соколовой
- «Теплое» Миши Чевега
- «Тереза» Виталия Лабутина
- «Три свидания одной девушки» Евгения Антипова
- «Что-то кончилось...» Орхана Абулова
- «Чудо моего создателя» Сергея Анфиногентова
- «Шоссе энтузиастов» Федора Кравчука
- «Я без тебя не могу так больше» Олега Морозова
- «БИГ» Ольги Дымской
- MINE Ильи Советова
Фестиваль «Короче» пройдет в Калининграде с 15 по 20 августа. Вход на мероприятие бесплатный для все желающих и осуществляется по предварительной регистрации. Более подробную информацию о расписании и фильмах смотра можно узнать на официальном сайте «Короче».