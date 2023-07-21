Объявлена программа XI кинофестиваля «Короче»

На мероприятии будут представлены мультфильм, основанный на новелле Тонино Гуэрры, и картина, снятая по лекалам «Догмы 95».

Организаторы одиннадцатого фестиваля короткометражных и дебютных фильмов «Короче» опубликовали программу будущего смотра. Конкурс будет состоять из двух секций — полнометражного и короткометражного кино. В первую из них вошло восемь работ, каждая из которых была снята начинающими кинематографистами:

Фильм открытия фестиваля «Сказки Гофмана» Тины Баркалаи

Триллер «Аквариум» Ильи Шагалова

Семейная лента «Бери да помни» Байбулата Батулла

Спортивная драма «Крецул» Александры Лихачевой

Драма «Летом асфальт теплый» Ирины Бас

Триллер «Правда» Максима Кузнецова

Комедия «Тайм-аут» Владимира Скворцова

Триллер «Чайка» Полины Лазаревой

Секция короткометражного кино также порадует зрителей проектами самых разнообразных форматов из жанров. В их числе — мультфильм «Расцветшая зима» Александра Бруньковского, основанный на одноименном новелле Тонино Гуэрры, комедия «Прическа» Артема Захарьяна на тему острых социальных проблем, а также фильм «Калининград, проспект Калинина,107,5,236039 Марк Янсонс», снятый по лекалам культового творческого движения «Догма 95». Полный перечень короткометражных картин, участвующих в конкурсе «Короче»:

«Бернаки» Андрея Лукьянова

«Большая перемена» Светланы Сигаловой

«Ветивер» Сергея Малкина

«Горячие новости» Софьи Силкиной

«Девять сантиметров» Кирилла Логинова

«Дом» Ксении Галыги

«Друг, эпизод 7» Михаила Мещерякова

«Живая вода» Руслана Ижгузина

«Здесь и сейчас» Павла Королько

«Калининград, проспект Калинина,107,5,236039 Марк Янсонс» (по правилам «Догмы 95», автор неизвестен)

«Конец света, моя любовь» Алины Сорокиной

«Мама, он из метавселенной, тебе понравится» Алексея Кокорина

«Мир» Гурама Нармании

«Мне надо вам что-то сказать» Евгения Марьяна

«Мы ненадолго», Саши Хобса

«Нас все устраивает» Сергея Войткевича

«Не лечится» Гау Хар

«Папа» Виталия Уйманова

«По-человечески» Ярослава Лебедева

«Прическа» Артема Захарьяна

«Расцветшая зима» Александра Бруньковского

«Танец жизни» Анастасии Соколовой

«Теплое» Миши Чевега

«Тереза» Виталия Лабутина

«Три свидания одной девушки» Евгения Антипова

«Что-то кончилось...» Орхана Абулова

«Чудо моего создателя» Сергея Анфиногентова

«Шоссе энтузиастов» Федора Кравчука

«Я без тебя не могу так больше» Олега Морозова

«БИГ» Ольги Дымской

MINE Ильи Советова

Фестиваль «Короче» пройдет в Калининграде с 15 по 20 августа. Вход на мероприятие бесплатный для все желающих и осуществляется по предварительной регистрации. Более подробную информацию о расписании и фильмах смотра можно узнать на официальном сайте «Короче».