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Объявлена программа XI кинофестиваля «Короче»

21 июля 2023 15:29
Объявлена программа XI кинофестиваля «Короче»

На мероприятии будут представлены мультфильм, основанный на новелле Тонино Гуэрры, и картина, снятая по лекалам «Догмы 95».

Организаторы одиннадцатого фестиваля короткометражных и дебютных фильмов «Короче» опубликовали программу будущего смотра. Конкурс будет состоять из двух секций — полнометражного и короткометражного кино. В первую из них вошло восемь работ, каждая из которых была снята начинающими кинематографистами:

  • Фильм открытия фестиваля «Сказки Гофмана» Тины Баркалаи
  • Триллер «Аквариум» Ильи Шагалова
  • Семейная лента «Бери да помни» Байбулата Батулла
  • Спортивная драма «Крецул» Александры Лихачевой
  • Драма «Летом асфальт теплый» Ирины Бас
  • Триллер «Правда» Максима Кузнецова
  • Комедия «Тайм-аут» Владимира Скворцова
  • Триллер «Чайка» Полины Лазаревой

Секция короткометражного кино также порадует зрителей проектами самых разнообразных форматов из жанров. В их числе — мультфильм «Расцветшая зима» Александра Бруньковского, основанный на одноименном новелле Тонино Гуэрры, комедия «Прическа» Артема Захарьяна на тему острых социальных проблем, а также фильм «Калининград, проспект Калинина,107,5,236039 Марк Янсонс», снятый по лекалам культового творческого движения «Догма 95». Полный перечень короткометражных картин, участвующих в конкурсе «Короче»:

  • «Бернаки» Андрея Лукьянова
  • «Большая перемена» Светланы Сигаловой
  • «Ветивер» Сергея Малкина
  • «Горячие новости» Софьи Силкиной
  • «Девять сантиметров» Кирилла Логинова
  • «Дом» Ксении Галыги
  • «Друг, эпизод 7» Михаила Мещерякова
  • «Живая вода» Руслана Ижгузина
  • «Здесь и сейчас» Павла Королько
  • «Калининград, проспект Калинина,107,5,236039 Марк Янсонс» (по правилам «Догмы 95», автор неизвестен)
  • «Конец света, моя любовь» Алины Сорокиной
  • «Мама, он из метавселенной, тебе понравится» Алексея Кокорина
  • «Мир» Гурама Нармании
  • «Мне надо вам что-то сказать» Евгения Марьяна
  • «Мы ненадолго», Саши Хобса
  • «Нас все устраивает» Сергея Войткевича
  • «Не лечится» Гау Хар
  • «Папа» Виталия Уйманова
  • «По-человечески» Ярослава Лебедева
  • «Прическа» Артема Захарьяна
  • «Расцветшая зима» Александра Бруньковского
  • «Танец жизни» Анастасии Соколовой
  • «Теплое» Миши Чевега
  • «Тереза» Виталия Лабутина
  • «Три свидания одной девушки» Евгения Антипова
  • «Что-то кончилось...» Орхана Абулова
  • «Чудо моего создателя» Сергея Анфиногентова
  • «Шоссе энтузиастов» Федора Кравчука
  • «Я без тебя не могу так больше» Олега Морозова
  • «БИГ» Ольги Дымской
  • MINE Ильи Советова

Фестиваль «Короче» пройдет в Калининграде с 15 по 20 августа. Вход на мероприятие бесплатный для все желающих и осуществляется по предварительной регистрации. Более подробную информацию о расписании и фильмах смотра можно узнать на официальном сайте «Короче».

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Короче»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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