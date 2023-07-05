Объявлена программа восьмого фестиваля живого кино «Кинолес»
Мероприятие порадует гостей отдыхом на свежем воздухе, увлекательными лекциями и отличными фильмами.
С 14 по 16 июля в Санкт-Петербурге пройдет восьмой фестиваль живого короткометражного кино «Кинолес».
Гостей смотра ждут показы лучших фильмов из разных уголков России, отдых на берегу Финского залива, познавательные мастер-классы, творческие встречи и многое другое. Организаторы «Кинолеса» позиционирует его как семейное мероприятие, поэтому и взрослые, и дети смогут найти на нем кино и развлечения по душе. Вход на фестиваль бесплатный для всех желающих.
«Кинолес» стартует в пятницу, 14 июля, с церемонии открытия, музыкальных выступлений и лекций:
- 18:00 — Лекторий: мастер-класс Михаила Ермолова «Фото- и видеосъемка на мобильный телефон».
- 18:00 — Актерский шатер: мастер-класс Михаила Мигунова «Сценическая речь: как говорить и думать «Уж сколько раз твердили миру».
- 20:30 — Сцена: выступление группы «Лифт на Луну»
- 21:30 — Сцена: открытие фестиваля.
- 22:00-23:30 — Сцена: первая серия показов (общая продолжительность: 1 ч. 31 мин).
Сеансы кино и другие мероприятия продолжатся в субботу, 15 июля:
- 11:00 — Открытый чемпионат по волейболу среди команд киностудий Санкт-Петербурга.
- 12:30 — Актерский шатер: мастер класс Андрея Горбунова «Body Percussion, музыка тела».
- 12:30 — Спортивная площадка: Хатха-йога.
- 12:30 — Лекторий: повтор первой серии показов.
- 13:00-15:00 — Детская поляна: мастер-классы по рисованию и декоративному искусству.
- 14:30— Лекторий: мастер-класс Дениса Егорова «Рецепт приготовления хорошего трейлера».
- 14:30 — Актерский шатер: мастер класс Алины Кикели «Актерское мастерство».
- 15:00 — Сцена: фитнес-программа Zumba.
- 15:00–15:45 — Детская поляна: игровая программа для всей семьи со Смешариками.
- 16.00 – 17:00 — Детская поляна: «КиноМафия».
- 16:30 — Сцена: награждение победителей «Киноквеста».
- 16:30 — Актерский шатер: мастер-класс Бориса Драгилева «Сторителлинг: История из кармана».
- 17:00 — Лекторий: Показ лучших фильмов конкурса «Киноквест».
- 17:30 – 19:00 — Детская поляна: «Игра в кино».
- 18:30 — Сцена: Театральный сторителлинг на тему мирового кинематографа от Бориса Драгилева.
- 18:30 — Лекторий: показ социальных роликов от участников конкурса «Хорошая история».
- 18:30 — Актерский шатер: мастер-класс Анастасии Данилюк «Художник по гриму в кино».
- 19:00 – 21:00 — Детская поляна: настольные игры.
- 21:00 — Сцена: Выступление группы ONAMOЯ.
- 22:00-23:30 — Сцена: вторая серия показов (общая продолжительность: 1 ч. 27 мин).
В последний день проведения фестиваля, 16 июля, гостям предоставят возможность познакомится с победителями конкурса и пересмотреть их фильмы:
- 12:00 — Лекторий: повтор второй серии показов.
- 12:00 — Спортивная площадка: хатха-йога.
- 13:00-13.45 — Детская поляна: игровая программа для всей семьи со Смешариками.
- 13:00-15:00 — Детская поляна: мастер-классы по рисованию и декоративному искусству.
- 14:00 — Лекторий: мастер-класс Анастасии Сенченко «Кинокритика сегодня: стриминги и новые карьерные перспективы».
- 14:00 — Актерский шатер: сценарный мастер-класс Натальи Милашкиной «Как выстраивать действие через поступки героя».
- 14.00-15.00 — Детская поляна: «Угадай, кто?».
- 15:00 — Спортивная площадка: мастер-класс «Стрельба из лука».
- 15:30 – 17:00 — Детская поляна: «Игра в кино».
- 16:00 — Сцена: встреча с участниками конкурса.
- 16:00 — Лекторий: показы лучших фильмов «Кинолеса» 2016–2022 годов.
- 16:00 — Актерский шатер: мастер-класс «Художник постановщик в кино».
- 17:30–19:00 — Детская поляна: мастер-класс «Репортажная фотография».
- 18:00 — Сцена: встреча с жюри конкурса.
- 18:00 — Лекторий: презентации киношкол Санкт-Петербурга.
- 18:00 — Актерский шатер: мастер-класс «Постановка боевых сцен в кино» от Далера Газибекова.
- 19:00 – 21:00 — Детская поляна: настольные игры.
- 20:30 — Сцена: выступление группы «Зеленые Рукава».
- 21:30 — Сцена: церемония закрытия фестиваля «Кинолес».
- 22:00 — Сцена: повтор показов работ победителей конкурса.
В этот же день в Молодежной библиотеке имени В. В. Маяковского с 12:00 до 18:00 пройдет собственная серия мероприятий, включающая в себя «Книговорот», игры «И как это объяснить?» (Литературный элиас) и «Что? Где? Когда?», а также караоке-секцию, посвященную знаменитым песням из отечественного кино.
Более подробную информацию об участниках и программе «Кинолеса» можно узнать на официальном сайте фестиваля.