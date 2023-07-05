Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Круче некуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Объявлена программа восьмого фестиваля живого кино «Кинолес»

Объявлена программа восьмого фестиваля живого кино «Кинолес»

5 июля 2023 18:44
Объявлена программа восьмого фестиваля живого кино «Кинолес»

Мероприятие порадует гостей отдыхом на свежем воздухе, увлекательными лекциями и отличными фильмами.

С 14 по 16 июля в Санкт-Петербурге пройдет восьмой фестиваль живого короткометражного кино «Кинолес».

Гостей смотра ждут показы лучших фильмов из разных уголков России, отдых на берегу Финского залива, познавательные мастер-классы, творческие встречи и многое другое. Организаторы «Кинолеса» позиционирует его как семейное мероприятие, поэтому и взрослые, и дети смогут найти на нем кино и развлечения по душе. Вход на фестиваль бесплатный для всех желающих.

«Кинолес» стартует в пятницу, 14 июля, с церемонии открытия, музыкальных выступлений и лекций:

  • 18:00 — Лекторий: мастер-класс Михаила Ермолова «Фото- и видеосъемка на мобильный телефон».
  • 18:00 — Актерский шатер: мастер-класс Михаила Мигунова «Сценическая речь: как говорить и думать «Уж сколько раз твердили миру».
  • 20:30 — Сцена: выступление группы «Лифт на Луну»
  • 21:30 — Сцена: открытие фестиваля.
  • 22:00-23:30 — Сцена: первая серия показов (общая продолжительность: 1 ч. 31 мин).
Объявлена программа восьмого фестиваля живого кино «Кинолес»

Сеансы кино и другие мероприятия продолжатся в субботу, 15 июля:

  • 11:00 — Открытый чемпионат по волейболу среди команд киностудий Санкт-Петербурга.
  • 12:30 — Актерский шатер: мастер класс Андрея Горбунова «Body Percussion, музыка тела».
  • 12:30 — Спортивная площадка: Хатха-йога.
  • 12:30 — Лекторий: повтор первой серии показов.
  • 13:00-15:00 — Детская поляна: мастер-классы по рисованию и декоративному искусству.
  • 14:30— Лекторий: мастер-класс Дениса Егорова «Рецепт приготовления хорошего трейлера».
  • 14:30 — Актерский шатер: мастер класс Алины Кикели «Актерское мастерство».
  • 15:00 — Сцена: фитнес-программа Zumba.
  • 15:00–15:45 — Детская поляна: игровая программа для всей семьи со Смешариками.
  • 16.00 – 17:00 — Детская поляна: «КиноМафия».
  • 16:30 — Сцена: награждение победителей «Киноквеста».
  • 16:30 — Актерский шатер: мастер-класс Бориса Драгилева «Сторителлинг: История из кармана».
  • 17:00 — Лекторий: Показ лучших фильмов конкурса «Киноквест».
  • 17:30 – 19:00 — Детская поляна: «Игра в кино».
  • 18:30 — Сцена: Театральный сторителлинг на тему мирового кинематографа от Бориса Драгилева.
  • 18:30 — Лекторий: показ социальных роликов от участников конкурса «Хорошая история».
  • 18:30 — Актерский шатер: мастер-класс Анастасии Данилюк «Художник по гриму в кино».
  • 19:00 – 21:00 — Детская поляна: настольные игры.
  • 21:00 — Сцена: Выступление группы ONAMOЯ.
  • 22:00-23:30 — Сцена: вторая серия показов (общая продолжительность: 1 ч. 27 мин).

В последний день проведения фестиваля, 16 июля, гостям предоставят возможность познакомится с победителями конкурса и пересмотреть их фильмы:

  • 12:00 — Лекторий: повтор второй серии показов.
  • 12:00 — Спортивная площадка: хатха-йога.
  • 13:00-13.45 — Детская поляна: игровая программа для всей семьи со Смешариками.
  • 13:00-15:00 — Детская поляна: мастер-классы по рисованию и декоративному искусству.
  • 14:00 — Лекторий: мастер-класс Анастасии Сенченко «Кинокритика сегодня: стриминги и новые карьерные перспективы».
  • 14:00 — Актерский шатер: сценарный мастер-класс Натальи Милашкиной «Как выстраивать действие через поступки героя».
  • 14.00-15.00 — Детская поляна: «Угадай, кто?».
  • 15:00 — Спортивная площадка: мастер-класс «Стрельба из лука».
  • 15:30 – 17:00 — Детская поляна: «Игра в кино».
  • 16:00 — Сцена: встреча с участниками конкурса.
  • 16:00 — Лекторий: показы лучших фильмов «Кинолеса» 2016–2022 годов.
  • 16:00 — Актерский шатер: мастер-класс «Художник постановщик в кино».
  • 17:30–19:00 — Детская поляна: мастер-класс «Репортажная фотография».
  • 18:00 — Сцена: встреча с жюри конкурса.
  • 18:00 — Лекторий: презентации киношкол Санкт-Петербурга.
  • 18:00 — Актерский шатер: мастер-класс «Постановка боевых сцен в кино» от Далера Газибекова.
  • 19:00 – 21:00 — Детская поляна: настольные игры.
  • 20:30 — Сцена: выступление группы «Зеленые Рукава».
  • 21:30 — Сцена: церемония закрытия фестиваля «Кинолес».
  • 22:00 — Сцена: повтор показов работ победителей конкурса.

В этот же день в Молодежной библиотеке имени В. В. Маяковского с 12:00 до 18:00 пройдет собственная серия мероприятий, включающая в себя «Книговорот», игры «И как это объяснить?» (Литературный элиас) и «Что? Где? Когда?», а также караоке-секцию, посвященную знаменитым песням из отечественного кино.

Более подробную информацию об участниках и программе «Кинолеса» можно узнать на официальном сайте фестиваля.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Кинолес»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док» Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док» Читать далее 4 июля 2023
Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Читать далее 6 июля 2023
Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Читать далее 5 июля 2023
Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 6 июля 2023
Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 5 июля 2023
Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Читать далее 6 июля 2023
Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Читать далее 5 июля 2023
Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Читать далее 4 июля 2023
Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Читать далее 5 июля 2023
Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года Читать далее 5 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше