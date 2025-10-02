Объявлена программа международного фестиваля КАРО/АРТ

Организаторы IV фестиваля КАРО/АРТ огласили расписание кинопоказов, а также открыли продажу билетов на все сеансы в рамках смотра. С 15 по 19 октября КАРО/АРТ пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, а с 30 октября по 4 ноября — в Новосибирске и Краснодаре. Программа отличается необычайным разнообразием, включая премьеры зарубежных картин, показ классики мирового кино, театральные постановки. Также будет действовать специальная программа по разделам «музыка», «мода» и «видеоарт». Большинство мероприятий пройдет при участии эскпертов, авторов фильмов, музыкантов и представителями индустрии развлечений.

Откроют и закроют фестиваль картины, удостоенные призов Каннского кинофестиваля — «Сентиментальная ценность» (реж. Йоаким Триер) и «Воскрешение» (реж. Би Гань).

Зарубежные премьеры:

Отечественные новинки:

Классическая программа: