2 октября 2025 12:48
Объявлена программа международного фестиваля КАРО/АРТ

Показы пройдут в четырех городах.

Организаторы IV фестиваля КАРО/АРТ огласили расписание кинопоказов, а также открыли продажу билетов на все сеансы в рамках смотра. С 15 по 19 октября КАРО/АРТ пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, а с 30 октября по 4 ноября — в Новосибирске и Краснодаре. Программа отличается необычайным разнообразием, включая премьеры зарубежных картин, показ классики мирового кино, театральные постановки. Также будет действовать специальная программа по разделам «музыка», «мода» и «видеоарт». Большинство мероприятий пройдет при участии эскпертов, авторов фильмов, музыкантов и представителями индустрии развлечений.

Откроют и закроют фестиваль картины, удостоенные призов Каннского кинофестиваля — «Сентиментальная ценность» (реж. Йоаким Триер) и «Воскрешение» (реж. Би Гань).

Зарубежные премьеры:

Отечественные новинки:

Классическая программа:

  • «Хрусталев, машину!» (реж. Алексей Герман, 1998)
  • «Верхом на тигре» (реж. Луиджи Коменчини,1961)
  • «Рогопаг» (реж. Жан-Люк Годар, Уго Грегоретти, Пьер Паоло Пазолини, Роберто Росселлини, 1962).
  • «Мой XX век» (реж. Ильдико Эньеди, 1989)
  • «Нарцисс и Психея» (реж. Габор Боди, 1980)
  • «Похищение» (реж. Дмитрий Кирсанов, 1934)
  • «Код неизвестен» (реж. Михаэль Ханеке, 2000)
  • «Яйцо ангела» (реж. Мамору Осия, 1985)
  • «Шерлок младший» (реж. Бастер Китон, 1924)
  • «Был месяц май» (Марлен Хуциев, 1970)
  • «Анимационные сны Дмитрия Геллера» (реж. Дмитрий Геллер, 2003–2024)
Фото: Пресс-служба фестиваля КАРО/АРТ
Юрий Волошин
Юрий Волошин
