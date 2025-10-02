Объявлена программа международного фестиваля КАРО/АРТ

Организаторы IV фестиваля КАРО/АРТ огласили расписание кинопоказов, а также открыли продажу билетов на все сеансы в рамках смотра. С 15 по 19 октября КАРО/АРТ пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, а с 30 октября по 4 ноября — в Новосибирске и Краснодаре. Программа отличается необычайным разнообразием, включая премьеры зарубежных картин, показ классики мирового кино, театральные постановки. Также будет действовать специальная программа по разделам «музыка», «мода» и «видеоарт». Большинство мероприятий пройдет при участии эскпертов, авторов фильмов, музыкантов и представителями индустрии развлечений.
Откроют и закроют фестиваль картины, удостоенные призов Каннского кинофестиваля — «Сентиментальная ценность» (реж. Йоаким Триер) и «Воскрешение» (реж. Би Гань).
Зарубежные премьеры:
- «Звук падения» (реж. Маша Шилински)
- «Отражения №3» (реж. Кристиан Петцольд)
- «Частная жизнь» (реж. Ребекка Злотовски)
- «Дело семейное» реж. (Алекс Уинтер)
- «Ловушка для кроликов» реж. Брин Чейни)
- «Однажды в Газе» (реж. Араб Нассер, Тарзан Нассер)
Отечественные новинки:
- «Ганди молчал по субботам» (реж. Юрий Зайцев)
- «Лес» (реж. Ирина Журавлева-Шапман)
- «Тени Москвы» (реж. Валерий Переверзев)
- «Бесконечный апрель» (реж. Антон Бутаков)
- «Искупление» (реж. Константин Еронин)
- «Гирокастра» (реж. Юрий Арабов)
- «Мужчина, который мне нравится» (реж. Денис Виленкин)
Классическая программа:
- «Хрусталев, машину!» (реж. Алексей Герман, 1998)
- «Верхом на тигре» (реж. Луиджи Коменчини,1961)
- «Рогопаг» (реж. Жан-Люк Годар, Уго Грегоретти, Пьер Паоло Пазолини, Роберто Росселлини, 1962).
- «Мой XX век» (реж. Ильдико Эньеди, 1989)
- «Нарцисс и Психея» (реж. Габор Боди, 1980)
- «Похищение» (реж. Дмитрий Кирсанов, 1934)
- «Код неизвестен» (реж. Михаэль Ханеке, 2000)
- «Яйцо ангела» (реж. Мамору Осия, 1985)
- «Шерлок младший» (реж. Бастер Китон, 1924)
- «Был месяц май» (Марлен Хуциев, 1970)
- «Анимационные сны Дмитрия Геллера» (реж. Дмитрий Геллер, 2003–2024)