Общие сборы франшизы «Форсаж» превысили $7 млрд

Как передает Deadline, общие мировые сборы всех фильмов «Форсаж» достигли отметки в $7 млрд, $1,94 млрд из которых пришлись на внутренний рынок США и $5,08 млрд — на все остальные страны. Таким образом, гоночная серия, состоящая из одиннадцати фильмов, стала пятой франшизой в истории, преодолевшей этот знаковый рубеж.

Примечательно, что ранее такого же результата с тем же количеством фильмов достигла киновселенная Wizarding World от Warner Bros., в которую всходят все части «Гарри Поттера» и трилогия «Фантастические твари».

Франшиза «Форсаж» начала свое существование в 2001 году с выходом одноименного фильма, заработавшего $208,1 млн по всему миру. За ним последовали картины «Двойной форсаж» (2003 год, $236,3 млн), «Тройной форсаж: Токийский дрифт» (2006 год, $158,5 млн), «Форсаж 4» (2009 год, $363,3 млн), «Форсаж 5» (2011 год, $629,9 млн), «Форсаж 6» (2013 год, $788 млн), «Форсаж 7» (2015 год, $1,52 млрд), «Форсаж 8» (2017 год, $1,241 млрд) и «Форсаж 9» (2021 год, $728 млн), а также спин-офф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (2019 год, $766 млн).

На данный момент последней частью серии является «Форсаж 10», международный прокат которой стартовал в прошлую пятницу, 19 мая. За прошедшую неделю лента собрала $82 млн в США и $306,3 млн в других странах ($388.3 млн в сумме). Помимо Америки, самыми прибыльными регионами для картины стали Китай ($88,5 млн), Мексика ($21,1 млн), Бразилия ($13,1 млн), Индия ($11,1 млн) и Франция ($10,5 млн).