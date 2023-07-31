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Киноафиша Новости Общие мировые сборы «Барби» и «Оппенгеймера» приближаются к $1,2 млрд

Общие мировые сборы «Барби» и «Оппенгеймера» приближаются к $1,2 млрд

31 июля 2023 12:22
Общие мировые сборы «Барби» и «Оппенгеймера» приближаются к $1,2 млрд

Фильмы продолжают удерживать лидерство в прокате и ставить рекорды по сборам по всему миру.

Как передает Deadline, мировые сборы фильма «Барби» Греты Гервиг превысили отметку в $774,5 млн. За прошедшие выходные (29-30 июля) фильм заработал $215,2 млн, $93 млн из которых пришлись на США и еще 122,2 млн — на другие страны.

В настоящее время «Барби» удерживает титул чемпиона бокс-оффиса вторую неделю подряд и является третьим самым успешным фильмом 2023 года, уступая лишь мультфильму «Братья Супер Марио в кино» ($1,35 млрд) и супергеройскому блокбастеру «Стражи Галактики. Часть 3» ($844 млн).

Тем временем «Оппенгеймер» Кристофера Нолана также продолжает демонстрировать отличные результаты в прокате: за прошедшие выходные фильм повысил свои сборы до $400,4 млн, заработав $46 млн в США и еще $72,4 млн в других странах. Кроме того, картина хорошо проявила себя в IMAX, собрав $80 млн на сеансах премиум-формата.

В 68-ми регионах, таких как Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция, лента уже превзошла показатели большинства других картин Нолана, в том числе «Дюнкерка», «Интерстеллара» и «Довода». В 28 из них «Оппенгеймер» пока что уступает достижениям трилогии «Темный рыцарь», но у нового фильма есть достаточно времени, чтобы сократить отставание.

Таким образом, суммарно мировые сборы «Барби» и «Оппенгеймера» в настоящее время составляют $1,2 млрд.

Фото: Universal Pictures; Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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