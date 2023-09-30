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Киноафиша Новости О крушении батискафа «Титан» будет снят художественный фильм

О крушении батискафа «Титан» будет снят художественный фильм

30 сентября 2023 13:15
О крушении батискафа «Титан» будет снят художественный фильм

Особое внимание создатели уделят современным СМИ, жаждущим сенсаций.

Трагическая гибель экипажа батискафа «Титан» ляжет в основу художественного фильма. Как сообщает Deadline, проектом занимаются продюсер недавней сатирической комедии «Потемнело» Е. Брайан Доббинс и студия MindRiot Entertainment. Рабочее название картины — «Спасение» (Salvaged). Параллельно в разработке находится документальный сериал о «Титане».

В предстоящем художественном фильме будут отражены события до катастрофы, во время и после нее. Сценарий напишут основатель компании MindRiot Джастин МакГрегор и Джонатан Кизи. Последний пообещал с уважением отнестись к погибшим и их семьям, а также затронуть тему современных СМИ:

«Наш фильм не только почтит память всех участников трагедии на подводной лодке и их семей, но и затронет серьезную проблему, связанную с природой современных средств массовой информации. Правда превыше всего. И мир имеет право знать истину, а не то, что пропихивают ему в сознание люди, жаждущие получить свои несколько минут славы. Жизнь не делится на черное и белое. Она сложнее. В ней слишком много нюансов».

Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate, использовавшимся для погружения к обломкам «Титаника», пропала 18 июня. Некоторое время предполагалось, что участники экспедиции живы, так как кислорода должно было хватить на несколько дней, однако 22 июня береговая охрана США заявила об обнаружении крупных обломков судна. Экипаж из пяти человек моментально погиб под внешним давлением — корпус «Титана» не выдержал, так что батискаф с пассажирами был мгновенно сжат под толщей воды.

Фото: OceanGate
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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