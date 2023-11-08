Нью-Йорк замерзает до смерти в трейлере «Охотников за привидениями: Ледяная империя»

Кинокомпания Sony представила первый тизер-трейлер фэнтезийного блокбастера для всей семьи «Охотники за привидениями: Ледяная империя». Фильм является сиквелом «Охотников за привидениями: Наследники» (2021), который в свою очередь представляет собой продолжение оригинальной дилогии «Охотники за привидениями», вышедшей во второй половине 1980-х годов.

Если события «Наследников» разворачивались в сельской местности штата Оклахома, то в «Ледяной империи» действие перенесется в привычный для франшизы Нью-Йорк. В трейлере показано, как идиллическое лето в городе прерывается появлением со стороны океана таинственного облака, под воздействием которого Нью-Йорк покрывает ледяная корка и острые ледяные шипы. Жертвой этого «смертоносного мороза» становятся также люди.

В дальнейшем выясняется, что происходящее — дело рук устрашающего злодея из потустороннего мира. Теперь главным героям в исполнении Пола Радда, Кэрри Кун, Финна Вулфхарда и Маккенны Грейс предстоит спасать город при помощи персонажей Дэна Эйкройда, Билла Мюррея и Эрни Хадсона.

Режиссером «Ледяной империи» выступил Гил Кинан, ранее работавший с Джейсоном Райтманом над «Наследниками». Сценарий предстоящего фильма Кинан и Райтман написали вместе. Мировая премьера назначена на 27 марта 2024 года.