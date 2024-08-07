Нуарный детектив с неожиданным поворотом стал сериальным хитом 2024 (и даже подвинул Нетфликс)

Меню
7 августа 2024 09:15
Потенциальный номинант на «Золотой глобус». 

Колин Фаррелл — один из самых уважаемых современных голливудских актеров. Так что когда он соглашается на съемки в сериале, на то должна быть веская причина. И пусть предыдущая попытка актера захватить сериальный мир (второй сезон «Настоящего детектива») с треском провалилась, он смог сорвать джекпот с новым нуарным детективом от Apple TV +.

В мини-сериале «Шугар» Фаррелл сыграл детектива Джона Шугара — обаятельного пацифиста, страдающего от внезапных приступов. Джон специализируется на поиске людей, и когда влиятельный голливудский продюсер Джонатан Сигел просит его отыскать пропавшую внучку, детектив быстро соглашается.

Шоураннер Марк Протосевич задумал «Шугар» как современный нуарный детектив и четко следовал заветам жанра. В сериале есть и проблемный частный детектив, и загадочная роковая женщина, и подозрительный заказчик, который не раскрывает всей правды.

После выхода финальной серии западные зрители буквально носили «Шугар» на руках. Мини-сериал от Apple TV + заработал 82% «свежести» от критиков и 78% от пользователей Rotten Tomatoes.

Поклонники особенно хвалили шоу за неожиданный финальный поворот, в корне меняющий суть всех предыдущих эпизодов, и за отличную актерскую игру Фаррелла, которому уже прочат номинации на «Золотой глобус» и «Эмми».

В России «Шугар» пока не пользуется подобным успехом — у него приличная оценка в 7.1 балла на «Кинопоиске», но вот оценили его всего девять тысяч пользователей.

Понятно одно — продюсеры Apple TV + в очередной раз смогли выпустить настоящий хит, подвинув Netflix и Prime Video. Другие стриминговые сервисы не выпустили в 2024 году ни одного приличного детективного сериала, так что «Шугар» вполне может остаться в истории как главный криминальный хит этого года.

Елена Королева
