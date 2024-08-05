Новый сериал Нетфликса захватил аудиторию стриминга (ради хитового шоу фанаты отменяют все свои планы)

Уже по своей собственной традиции Нетфликс не перестает баловать аудиторию, каждый день предлагая ей что-то новое и потенциальное громкое из мира фильмов и сериалов, — но пока что только одно шоу не отпускает поклонников стриминга вот уже второй месяц.

В начале июля Нетфликс громко отпраздновал премьеру нового драматического сериала с детективными нотками “Хороших девочек не убивают”, в главной роли — Эмма Майерс (вы точно знаете ее по роли наивной подруги главной героини Энид Синклер в нашумевшем шоу “Уэнсдэй”).

Пока последний все еще готовится к масштабному возвращению на Нетфликс с вторым сезоном, мистическая новинка, снятая по одноименной книге Холли Джексон, уже успела приковать все внимание подписчиков стримингового гиганта — и даже повлияла на их личные планы.

Как признались некоторые из фанатов, “Хороших девочек не убивают” стал своего рода манией, заинтриговав пользователей настолько, что те недолго думали перед тем, как убрать все пункты из своих планеров на ближайшие несколько дней, чтобы поглотить залпом все шесть серий нового шоу.

Что поражает еще больше, многим новинка полюбилась до такой степени, что превратилась в один из тех сериалов, которые пересматривают даже зная весь сюжет и все фразы наизусть. Так, один фанат не стал скрывать тот факт, что уже посмотрел сериал не меньше 6 раз — и, вполне вероятно, это число еще может вырасти.