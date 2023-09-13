Новый хит в жанре дизи: 5 важных моментов, которые нужно знать о сериале «Гюльджемаль»

Сюжет сериала «Гюльджемаль»

Во времена совсем других нравов Зефер выдали замуж против ее воли, хотя у девушки был любимый человек. В браке с ненавистным мужчиной она родила сына Гюльджемаля и дочь Гулендам, к которым также не смогла испытывать нежные чувства. Вопреки всему, однажды Зефер решила дать себе шанс на счастье, когда в ее жизнь вернулась настоящая любовь. Благодаря сильному и богатому мужчине она смогла попросту уйти из семьи. Это потрясение так и не смог пережить ее бывший муж, а для детей это оказалось травмой, которую они пронесут с собой через всю жизнь.

Гюльджемаль поставил себе цель не дать матери, что разрушила ему жизнь, наслаждаться новым браком, в котором уже появился любимый сын. Сначала он убил второго мужа Зефер, а затем поклялся лишить ее всего и всех, что может принести ей радость. Но на тропе мести он не одинок — Зефер также не пожалеет сил, чтобы отравить существование первого сына, которого она считает монстром и для которого у нее нет ни капли любви.

Атмосфера сказки «Красавица и чудовище»

Гюльджемаль стал богатым, влиятельным, сильным духом и физически мужчиной, движимым целью разрушить жизнь матери. На его руках кровь человека, что действительно делает его монстром. Однако вырасти таким бессердечным — это не его выбор, как в реальности часто бывает с детьми, чьи родители-нарциссы не способны были научить любить. Весь холод, который исходит от Гюльджемаля, — это следствие отсутствия любви со стороны матери. Но у него есть все шансы измениться благодаря девушке по имени Дева, у которой есть как раз то, чему его всегда не хватало: любовь и забота Зефер. Так вышло, что мать главного героя воспитала девушку как свою дочь. И теперь у красивой юной Девы есть все шансы исправить бесчувственного Гюльджемаля.

Часть его имени Gül переводится с турецкого как «роза», а проклятьем служат слова его матери о том, что он никогда не познает любви. Примечательно и то, что, несмотря на современность происходящего по сюжету, дом Гюльджемаля выглядит как темный замок, в котором используют золотые подсвечники, когда можно элементарно включить свет. Все это указывает на то, что создатели этого необычного турецкого сериала сняли свою версию «Красавицы и чудовища», рейтинг на IDMb которой уже 7,2. Удивительный факт, но рейтинг диснеевской игровой версии «Красавицы и чудовища» 2017 года — 7,1.

Свежие лица в актерском составе

Изначально главную роль должен был исполнить довольно известный актер Серкан Чайоглу («Новая жизнь», «Кольцо», «Вишневый сезон»), но он отказался от участия из-за несовпадения графиков съемок. Есть также альтернативная неподтвержденная версия, согласно которой Серкан попросту не захотел играть в столь жестоком по сюжету шоу, в то время как можно взяться за очередной ромком. После его отказа Гюльджемалем стал Мурат Юналмыш («Небесная любовь»), который хоть и уступает в популярности Серкану, а все равно стал приятным сюрпризом, поскольку вернулся к актерству после нескольких лет перерыва в карьере.

Малоизвестна также и его партнерша Мелис Сезен ( «Неверный» ), играющая Деву. Наверняка на ее роль можно было пригласить топовых Ханде Эрчел или Демет Оздемир, вот только их предыдущие образы помешали бы зрителям погрузиться в атмосферу сказки, рабочее название у которой, кстати, «Легенда о любви». А вот в роли Зефы — очень известная актриса Айда Аксель ( «Ветреный» , «Красная любовь»), для которой этот образ стал настоящим вызовом, ведь такой фанаты ее еще не видели.

А кто по другую сторону экрана?

Если среди актеров — новички и просто незаезженные лица, то режиссер и сценарист, напротив, опытные мастера по созданию хитов. Юсуф Пирхасан ранее был постановщиком « Постучись в мою дверь » (который не нуждается в представлении даже для тех, кто не смотрит турецкие сериалы), «Чудо-доктора» и «Все о браке». Сценарий же написала Эда Тезждан, чьему перу уже принадлежат «Ветреный», «Снова любовь» и «Сердцебиение».

Вместе Юсуфу и Эде удалось снять захватывающую и непростую историю о нескольких людях с трудной судьбой. Повествование вышло весьма динамичным и наполненным интригами, которые в то же время не затягивались с распутыванием всех загадок в силу ограниченного количества эпизодов.

Где снимали сериал «Гюльджемаль»

По традиции Стамбул является не только сердцем Турции, но и большинства сериалов этой страны. Однако помимо уже родных видов Стамбула зрителей также ждут редкие пейзажи города Бурсы, в котором происходит часть сюжета.

Бурса — это четвертый по величине город, который располагается между побережьем Мраморного моря и зимних курортов в горах Улудаг. Городок также богат с точки зрения исторического наследия: он был первой столицей Османской империи, в нем до сих пор сохранена аутентичная атмосфера, а по памятникам архитектуры и садам можно гулять бесконечно, даже если только с помощью героев на экране.

Историю о том, как настоящая любовь способна преобразить даже самую темную душу, можно полностью посмотреть на Иви с 27 сентября.

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