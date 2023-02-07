Новый харизматичный злодей: появились первые отзывы о фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Критики в восторге от нового блокбастера Marvel и антагониста в исполнении Джонатана Мэйджерса.

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера блокбастера Marvel Studios «Человек-муравей и Оса: Квантомания», после чего в сети появились первые отзывы. Исходя из коротких обзоров посмотревших, стартовый проект Пятой фазы MCU большинству пришелся по душе. Критики нахваливают Джонатана Мэйджерса в роли Канга, а также причудливую атмосферу, напоминающую «Звездные войны». Из минусов отмечают перенасыщенность событиями и сумбурность, из-за чего мало посвященный в дела киновселенной Marvel зритель может запутаться.

Ниже приведены отзывы журналистов из соцсетей:

Джаз Тангкай, Variety:

«Получил истинное удовольствие от просмотра «Человека-муравья и Осы: Квантомания». Изобретательный, неудержимо-энергичный и наполненный великолепными экшен-сценами фильм. Добро пожаловать, Джонатан Мэйджерс. Визуальные эффекты превосходны».

Майк Райан, Uproxx:

«Пытаюсь представить лицо нового зрителя Marvel, покупающего билет и затем получающего два часа болтовни о вариантах мультивселенной. Джонатан Мэйджерс великолепен в роли Канга. Большую часть фильма Мишель Пфайффер в центре внимания, что потрясающе».

Шон Кин, CNET:

«В «Человеке-муравье и Осе: Квантомания» происходит слишком много событий — трудно эмоционально зацепиться за что-либо из показанного. Канг в исполнении Джонатана Мэйджерса получился очень харизматичным, энергичным и визуально потрясающим злодеем, но угроза, которую он несет, пока чересчур абстрактна».

Стивен Вайнтрауб, Collider:

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» от Marvel — шикарное начало Пятой фазы. Теперь ясно, почему фильм получил такой подзаголовок. Джонатан Мэйджерс, безусловно, прекрасен в образе Канга. Не терпится увидеть, к чему все это приведет. В концовке есть две сцены после титров и нужно признать, что обе хороши».

Джейми Бродно, член Ассоциацией кинокритиков Америки:

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» источает мощные флюиды «Звездных войн»! Джонатан Мэйджерс показал фантастическую игру. Он невероятен в роли нового большого злодея. Обязательно останьтесь на две сцены после титров».

Брайан Дэвидс, The Hollywood Reporter:

«Кажется сейчас то время, когда каждая франшиза должна стать чуточку странной, и киновселенная Marvel сделала это при помощи «Человека-муравья и Осы: Квантомания». Джонатан Мэйджерс, как и во всех своих других ролях, тут просто неотразим».

Эрик Дэвис, Fandango:

«Новый фильм о Человеке-муравье напоминает психоделические американские горки, полные пугающих и веселых странностей, плюс в наличии тут есть один очень угрожающий Канг. Энергетика «Звездных войн» встречает стилистику MCU в самом причудливом и изобретательном виде. МОДОК классный, но Джонатан Мэйджерс круче. Очень понравилось!».

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» стартует в кинотеатрах 17 февраля.