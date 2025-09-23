Новые приключения Малыша: появился трейлер фильма «Мандалорец и Грогу»

Меню
23 сентября 2025 15:29
В зарубежный прокат фильм выйдет 22 мая 2026 года.

Студия Lucasfilm и корпорация Disney представили трейлер полнометражной картины «Мандалорец и Грогу», которая представляет собой прямое продолжение сериала «Мандалорец» из вселенной «Звездных войн».

Кроме Мандалорца в исполнении Педро Паскаля и Грогу, главными героями этой истории выступят летчица-истребитель (Сигурни Уивер), сын Джаббы Хатта по имени Ротта (Джереми Аллен Уайт) и имперский военачальник, сыгранный Джонатаном Койном. Синопсис гласит:

«Зловещая Империя пала, а имперские военачальники оказались разбросаны по всей галактике. Молодая Новая Республика, стремясь защитить все, за что боролось Сопротивление, заручилась поддержкой легендарного мандалорского охотника за головами Дина Джарина и его молодого ученика Грогу».

В проморолике Мандо и Грогу встречаются с персонажами Уивер и Уайта, а также сражаются с разными злыми роботами и научно-фантастическими существами. Также в ролике есть камео инопланетян в лице Бабу Фрика и Зеба Ореллиоса из анимационного сериала «Звездные войны: Повстанцы» (2014–2018). В трейлере эти два героя дерутся с монстром на арене Ротты Хатта и сбивают неповоротливый AT-AT, который медленно падает с обрыва.

