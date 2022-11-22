Новая Уэнсдэй Аддамс: 6 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой 

Дженна Ортега начинала с маленьких ролей еще ребенком. Так, например, девочку можно было увидеть в «Железном человеке 3», где она сыграла дочь вице-президента. Однако настоящий старт ее карьере дала главная роль в ситкоме «Жизнь Харли» на канале Disney. С тех пор фильмография молодой актрисы только пополняется интересными проектами. Об основных из них рассказываем в нашем материале.

В семейной драме Марка Друри Тейлора есть момент: героиня Ортеги встречает мальчишку Себастьяна и удивляется, откуда тот знает, куда она направляется. «Ты знаменитость», — отвечает он ей. Надо сказать, замечание Себастьяна последние годы становится все очевиднее по отношению к молодой актрисе. Сегодня Ортегу именуют новой «королевой крика». Тогда же, в «Побеге с Фионой», 14-летняя актриса только начинала путь в полнометражных лентах. В этой картине смуглая веснушчатая Ортега спасает пожилую слониху из цирка и отправляется с ней в полное приключений путешествие. Для фильма решили не использовать компьютерную графику, так что у Дженны была настоящая партнерша — слониха Тай, игравшая до этого в картине «Воды слонам!».

Побег с Фионой

Во втором сезоне популярного нетфликсовского триллера Ортега сыграла 15-летнюю сестру Делайлы и новую соседку главного героя, менеджера книжного магазина и по совместительству заядлого сталкера-манипулятора Джо. Герой на новом месте в Лос-Анджелесе не горит желанием заводить друзей, однако Элли быстро находит с ним общий язык. Встретив новую девушку по имени Лав, Джо поддается своим наклонностям и начинает следить за ней, параллельно пытаясь избежать насилия и печального конца своих предыдущих отношений. Главную роль в сериале сыграл Пенн Бэджли. С героиней Дженны Ортеги его герой развивает трогательную линию, где девочка становится для него вроде младшей сестры.

Ты (2-й сезон)

Сиквел комедийного хоррора под режиссурой МакДжи («Ангелы Чарли») получил смешанные отзывы критиков. В продолжении милашка-няня с друзьями-окультистами возвращается в земной мир, чтобы убить Коула. На это у них есть одна ночь, иначе вся компания отправится в Чистилище. Дженна Ортега сыграла предприимчивую девушку Фиби, которая случайно заходит к Коулу и оказывается втянута в этот фестиваль кровищи и дурных шуток (и без которой главному герою, конечно, не пережить эту безумную ночь). В команде сценаристов засветился Дэн Лагана, работавший когда-то с комиком Бо Бернемом над ситкомом «Зак Стоун собирается стать знаменитым».

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Няня: Королева проклятых

Последствия (2021)

Еще одним этапом для американской актрисы стала роль в дебюте режиссера Меган Парк. Скромная драма была показана на фестивале SXSW и вышла на стриминге HBO Max, где в премьерную неделю выбилась в топ рейтинга просмотров. Сюжет выстроен вокруг травмы — школьного шутинга. Ортега играет девушку Ваду, которая, став свидетельницей стрельбы, впоследствии сталкивается с депрессией и замыкается в себе. Через новую дружбу, разговоры с психологом и ранее не изведанный опыт героине удается выйти из скорбного состояния. В зарубежной прессе писали, что это один из фильмов, помогающих сформировать облик поколения зумеров, и высоко отзывались о пронзительной игре молодой актрисы.

Последствия

Еще ребенком Дженна Ортега снялась у известного хоррормейкера Джеймса Вана в фильме «Астрал: Глава 2». Там она играла 11-летнюю дочь главных героев. Спустя много лет актриса смогла присоединится к еще более популярной хоррор-франшизе в куда более крупной роли — старшеклассницы Тары Карпентер, на которую нападает Призрачное лицо. Слэшер с Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс, снятый уже без почившего Уэса Крэйвена, постоянного режиссера франшизы, знаменовал ее ребут. В следующей части Дженна Ортега вновь сыграет младшую сестру Сэм, чей отец Билли Лумис — тот самый психопат из оригинального «Крика». Режиссерами снова выступят Мэттью Бетиннели и Тайлер Джиллет.

Крик (2022)

Фильм Тая Уэста только укрепил за Дженной амплуа «королевы крика». В этом хорроре она исполнила небольшую, но запоминающуюся роль девушки, которая едет со своим бойфрендом-начинающим режиссером на съемки порнофильма. На техасском ранчо, куда они приезжают, живет странная пожилая пара, и очень скоро оказывается, что всю съемочную группу ждет кровавая резня. Ретрослэшер инди-студии А24 получил огромную популярность у публики и критиков. Уэст задумал снять трилогию. Приквел «Перл», раскрашенный в цвета техниколора и отмеченный критикой, был показан на Венецианском кинофестивале, а премьера сиквела «Максин» про 1980-е со все той же Мией Гот в главной роли еще только предстоит.

X

В сериале от Тима Бертона, рассказывающем о старшем ребенке из семейки Аддамс, чье имя и дало название шоу, Дженна Ортега играет заглавную роль. Родители Уэнсдей Мортиша и Гомес отправляют ее в Академию Невермор, где обучают необычных детей — сирен, вампиров, оборотней. Девушка с черными косичками оказывается под прицелом серийного убийцы, ее тут же начинают преследовать призраки, а, кроме того, она сталкивается с семейной тайной, истоки которой уходят в прошлое, на 25 лет назад. Кроме Дженны Ортеги в касте Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Гвендолин Кристи и Кристина Риччи (последняя исполняла роль Уэнсдэй в 90-х, но в сериале предстанет в новом образе).