Новая картина Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» обрела дату премьеры

Картина с Леонардо ДиКаприо, Робертом Де Ниро и Бренданом Фрейзером в главных ролях выйдет на экраны в октябре.

Кинокомпании Apple Original Films и Paramount анонсировали дату премьеры фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Фильм выйдет в ограниченный прокат 6 октября, а затем перейдет в широкий прокат 20 октября. После этого картина будет добавлена в каталог стримингового сервиса Apple TV+, но точная дата цифрового релиза пока неизвестна. Ранее инсайдеры также сообщили, что дебютный показ ленты может состояться на ближайшем Каннском кинофестивале, который пройдет с 16 по 27 мая.

Главные роли в фильме играют оскароносные Леонардо ДиКаприо («Выживший»), Роберт Де Ниро («Бешенный бык») и Брендан Фрейзер («Кит»), а также Джесси Племонс («Иуда и черный мессия») и Лили Гладстуон («Миллиарды»).

Фильм основан на научно-популярной книге американского журналиста Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь». Действие разворачивается в 1920-х годах в США. По сюжету, члены индейского племени осейдж начинают таинственным образом погибать один за другим после того, как один из них обнаруживает месторождение нефти. Смерть индейцев привлекает внимание агентов ФБР, которые тут же берутся за расследование.

Скорсезе наиболее известен как автор знаменитых фильмов «Отступники», «Славные парни», «Таксист» и многих других. Учитывая репутацию режиссера и звездный актерский состав его нового проекта, ожидается, что «Убийцы цветочной луны» станут одним из главных фаворитов следующего наградного сезона.