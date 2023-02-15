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Киноафиша Новости Ноэми Мерлан сыграет главную роль в новой экранизации «Эммануэль»

Ноэми Мерлан сыграет главную роль в новой экранизации «Эммануэль»

15 февраля 2023 17:09
Ноэми Мерлан сыграет главную роль в новой экранизации «Эммануэль»

В эротической драме актриса заменила Лею Сейду.

Современная киноадаптация «Эммануэль» обрела центральную звезду. В прошлом году сообщалось, что ведущую роль в перезапуске культовой эротической серии может сыграть Леа Сейду («Не время умирать»), но ситуация изменилась. По сведениям Deadline, главную героиню воплотит восходящая звезда французского кинематографа Ноэми Мерлан («Тар», «Портрет девушки в огне»).

Постановкой англоязычной ленты о героине книжного цикла Эмманюэль Арсан займется создательница нашумевшей фестивальной драмы «Событие» Одри Диван. Ниже приведена ее цитата:

«Я люблю истории, рассказанные через язык тела. Создавая «Событие», я провела несколько лет в исследовании идеи боли. По такому же принципу я хочу поведать об удовольствии. Мне хочется продемонстрировать все в благородных тонах. Я люблю снимать тело с искренней позиции, но не провокационной».

Официального синопсиса у предстоящего фильма пока нет, но, по словам Диван, действие развернется в наши дни, а основной локацией станет Гонконг. В центре сюжета окажется одинокая женщина средних лет, которая работает в отеле и пускается в различные эротические приключения. Над сценарием Диван работала вместе с Ребеккой Злотовски («Гранд Централ. Любовь на атомы»).

Производство курируют студии Chantelouve и Wild Bunch. Съемочный процесс «Эмануэль» стартует в сентябре этого года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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