Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свинка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Николас Рефн объявил о первом анимационном сериале в своей карьере

Николас Рефн объявил о первом анимационном сериале в своей карьере

24 июля 2023 13:00
Николас Рефн объявил о первом анимационном сериале в своей карьере

Режиссер «Драйва» втайне работает над проектом уже около года.

Режиссер «Драйва» и «Неонового демона» Николас Виндинг Рефн объявил о своем еще одном новом проекте. В беседе с IndieWire постановщик неожиданно сообщил, что уже порядка года он втайне работает над первым в карьере мультсериалом:

Я занимаюсь созданием анимационного шоу, которым я очень и очень воодушевлен. Я был сосредоточен на проекте в течение года. Я так вымотался, что даже забыл о нем упомянуть. В общем, это мой новый проект.

Называние и прочие подробности шоу на данном этапе скрыты. Параллельно кинематографист разрабатывает телеэкранизацию книжной серии «Великолепная пятерка» писательницы Энид Блайтон. Ниже приведен его новый комментарий:

Это старые детские британские книги 1930-х годов; их читал практически каждый, кто рос в Европе. Все родители знакомы с «Великолепной пятеркой». Мои дети знают эти истории вдоль и поперек. По этой причине я и мой бизнес партнер Мэтью Рид обсуждали экранизацию на протяжении многих лет. После «Неонового демона» мы, действительно, вели переговоры, но недавно он смог заполучить права, поэтому я сразу же подписался на создание.

В июне сообщалось, что Рефн намерен адаптировать приключенческие романы в формате трех 90-минутных фильмов для британского телевещателя BBC и немецкого канала ZDF. В литературный цикл входит двадцать одна книга, но что именно ляжет в основу экранизаций, пока не ясно, зато прояснилась роль Рефна в проекте. Во время разговора с прессой он подчеркнул, что задействован на «Великолепной пятерке» в качестве креативного куратора, но садиться в режиссерское кресло не собирается.

Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Никита Ефремов становится учителем литературы в тизере сериала «Крутая перемена» Никита Ефремов становится учителем литературы в тизере сериала «Крутая перемена» Читать далее 24 июля 2023
Николас Рефн объявил о первом анимационном сериале в своей карьере Николас Рефн объявил о первом анимационном сериале в своей карьере Читать далее 24 июля 2023
«Барби» уже обогнала «Флэша» и «Форсаж 10» «Барби» уже обогнала «Флэша» и «Форсаж 10» Читать далее 24 июля 2023
Не только пираты и призраки: 8 фильмов Disney, основанных на аттракционах Не только пираты и призраки: 8 фильмов Disney, основанных на аттракционах Читать далее 24 июля 2023
Второй сезон «Неуязвимого» от создателей «Пацанов» обрел дату премьеры Второй сезон «Неуязвимого» от создателей «Пацанов» обрел дату премьеры Читать далее 24 июля 2023
В России официально покажут новый фильм Вуди Аллена В России официально покажут новый фильм Вуди Аллена Читать далее 24 июля 2023
Грета Гервиг вошла в историю как первая женщина-режиссер, чей фильм стал самым кассовым в первый уик-энд Грета Гервиг вошла в историю как первая женщина-режиссер, чей фильм стал самым кассовым в первый уик-энд Читать далее 24 июля 2023
«Больше дерзости и Харлайви»: вышел трейлер четвертого сезона «Харли Квинн» «Больше дерзости и Харлайви»: вышел трейлер четвертого сезона «Харли Квинн» Читать далее 24 июля 2023
Актеры озвучки сравнили искусственный интеллект с ведьмой Урсулой из «Русалочки» Актеры озвучки сравнили искусственный интеллект с ведьмой Урсулой из «Русалочки» Читать далее 24 июля 2023
Тест: Какая ты Барби? Тест: Какая ты Барби? Читать далее 24 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше