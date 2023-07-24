Николас Рефн объявил о первом анимационном сериале в своей карьере

Режиссер «Драйва» и «Неонового демона» Николас Виндинг Рефн объявил о своем еще одном новом проекте. В беседе с IndieWire постановщик неожиданно сообщил, что уже порядка года он втайне работает над первым в карьере мультсериалом:

Я занимаюсь созданием анимационного шоу, которым я очень и очень воодушевлен. Я был сосредоточен на проекте в течение года. Я так вымотался, что даже забыл о нем упомянуть. В общем, это мой новый проект.

Называние и прочие подробности шоу на данном этапе скрыты. Параллельно кинематографист разрабатывает телеэкранизацию книжной серии «Великолепная пятерка» писательницы Энид Блайтон. Ниже приведен его новый комментарий:

Это старые детские британские книги 1930-х годов; их читал практически каждый, кто рос в Европе. Все родители знакомы с «Великолепной пятеркой». Мои дети знают эти истории вдоль и поперек. По этой причине я и мой бизнес партнер Мэтью Рид обсуждали экранизацию на протяжении многих лет. После «Неонового демона» мы, действительно, вели переговоры, но недавно он смог заполучить права, поэтому я сразу же подписался на создание.

В июне сообщалось, что Рефн намерен адаптировать приключенческие романы в формате трех 90-минутных фильмов для британского телевещателя BBC и немецкого канала ZDF. В литературный цикл входит двадцать одна книга, но что именно ляжет в основу экранизаций, пока не ясно, зато прояснилась роль Рефна в проекте. Во время разговора с прессой он подчеркнул, что задействован на «Великолепной пятерке» в качестве креативного куратора, но садиться в режиссерское кресло не собирается.