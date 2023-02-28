Николас Кейдж очаровывает в образе Дракулы на новых кадрах из фильма «Ренфилд»

Актер рассказал о своей главной проблеме во время съемок.

Журнал Total Film поделился новыми эксклюзивными кадрами из комедийного хоррора Криса МакКея «Ренфилд», в котором Николас Кейдж сыграл легендарного графа Дракулу. На представленных снимках знаменитый аристократ из Трансильвании очаровывает женщин и парит в воздухе, пугая группу людей, а на еще одном кадре запечатлены герои Николаса Холта и Аквафины.

Ранее Кейдж рассказывал, что при перевоплощении в знаменитого вампира он вдохновлялся игрой Кристофера Ли в фильме «Дракула» 1958 года. В свежем интервью Total Film Кейдж к этому добавил, что ему доставляли большой дискомфорт вставные зубы, которые ему приходилось носить на протяжении съемок «Ренфилда»:

«Они выглядели достаточно агрессивно. Я пытался наделить персонажа красноречивым и элегантным голосом, но это было проблематично со всем этим керамическим вставками во рту».

Главный герой истории — слуга графа Дракулы (Кейдж) по имени Ренфилд (Холт), решивший сбежать от своего хозяина-тирана. В попытке начать все с чистого листа протагонист разрывает токсичные отношения с Дракулой. В это же время он знакомится с девушкой-полицейским (Аквафина). Древний вампир, в свою очередь, преследует своего прислужника и всячески портит ему жизнь.

Премьера «Ренфилда» состоится 14 апреля.