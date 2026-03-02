Оповещения от Киноафиши
Николь Кидман в морге, юный Холмс в Оксфорде, Даттон на службе: 4 детективных сериала марта, которые точно стоит увидеть

2 марта 2026 08:15
Первый месяц весны 2026 года принесет сразу несколько заметных детективных релизов.

В марте на экраны выходит целая россыпь интригующих детективных сериалов. Среди новинок — атмосферный проект «Скарпетта», мрачный скандинавский нуар «Детектив Холе», свежая интерпретация классических приключений «Молодой Шерлок» и вестерн-детектив «Йеллоустоун: Маршалы».

«Йеллоустоун: Маршалы»

Вселенная «Йеллоустоуна» продолжает расти. Кейси Даттон оставляет ранчо и переходит на службу федеральным маршалом. Сериал переносит знакомого героя в формат криминальной истории и расширяет современную линию франшизы.

Премьера в мире: 1 марта.

«Молодой Шерлок»

Приквел к фильмам Гая Ричи рассказывает о юных годах легендарного сыщика. Холмс поступает в Оксфорд, встречает молодого Мориарти и расследует свое первое убийство. Главную роль исполняет Хиро Файнс Тиффин, звезда франшизы «После».

Премьера в мире: 4 марта.

«Скарпетта»

В центре сюжета — судмедэксперт Кей Скарпетта, роль которой исполняет Николь Кидман. Героиня работает в морге и активно участвует в расследовании сложных убийств в Вирджинии. Сериал основан на знаменитом многотомном цикле романов Патрисии Корнуэлл.

Премьера в мире: 11 марта.

«Детектив Холе»

Харри Холе — один из самых известных персонажей Ю Несбе — получает новую экранную версию. В этот раз сыщику предстоит пережить охоту на серийного убийцу в Осло и конфликт с коллегой внутри полиции. Сценарий к сериалу написал сам Несбе, что редко случается с экранизациями его книг.

Премьера в мире: 26 марта.

Фото: Кадр из сериала «Молодой Шерлок», «Скарпетта»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
