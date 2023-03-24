Николь Кидман, Лив Шрайбер и другие звезды снимутся в мини-сериале «Идеальная пара»

Обладательница премии «Оскар» Николь Кидман возглавит актерский состав нового мини-сериала Netflix. Согласно Deadline, актриса договаривается о ведущей роли в шестисерийной детективной драме «Идеальная пара». Вместе с ней переговоры с цифровой платформой ведут Лив Шрайбер («Рэй Донован»), Дакота Фаннинг («Алиенист»), Мэган Фэйхи («Белый лотос»), Ив Хьюсон («Заговор сестер Гарви») и Джек Рейнор («Периферийные устройства»). Детали ролей пока не уточняются.

В центре сюжета — история убийства уроженки острова Нантакет Селесты Отис. 4 июля она планировала сочетаться узами брака с идеальным мужчиной, который, по счастливой случайности, оказался еще и членом самой богатой семьи округа. Утром, за считанные часы до свадебной церемонии, в гавани обнаруживают плавающее бездыханное тело. Из-за этого все гости торжественного мероприятия в одночасье становятся подозреваемыми.

В основу лег одноименный бестселлер Элин Хильденбранд 2018 года. Шоураннером выступит Дженна Ламия («Хорошие девочки»). Режиссурой займется Сюзанна Бир, ранее работавшая с Кидман над «Отыграть назад», а с Фаннинг — на съемках «Первой леди». Исполнительным продюсером является Шон Леви («Очень странные дела»). Изначально шоу создавалось для кабельного канала Fox, но в августе прошлого года проект перешел к Netflix.