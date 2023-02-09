Николь Кидман и Джейми Ли Кертис сыграют в сериале по книгам из цикла «Кей Скарпетта»

По информации Variety, Николь Кидман («В роли Рикардо») и Джейми Ли Кертис («Все везде и сразу») планируют присоединиться к актерскому составу нового сериала студии Amazon, основанного на серии детективных романов «Кей Скарпетта» американской писательницы Патрисии Корнуэлл.

На данный момент цикл насчитывает уже более 20 книг, каждая из которых повествует о бывшем главном судмедэксперте Содружества Вирджиния, а ныне частном судебно-медицинском консультанте Кей Скарпетте. Ее роль в будущем шоу исполнит Кидман, а Кертис сыграет Дороти, сестру главной героини.

Сценарий шоу напишет Лиз Сарнофф, ранее работавшая над такими популярными сериалами, как «Дэдвуд» и «Остаться в живых». Она также выступит шоураннером проекта и будет выполнять функции исполнительного продюсера вместе с Кидман, Кертис, Пером Саари («Большой маленькой лжи»), Крисом Маккамбером («Что случилось, Бриттани Мерфи?») и Джереми Голдом («Самый громкий голос»). Variety добавляет, что все необходимые договоры для запуска шоу в производство еще не заключены, но студия уже готова заказать два сезона сериала, каждый из которых будет состоять из восьми эпизодов.

Представители Amazon эти сведения комментировать отказались.