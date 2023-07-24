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Никита Ефремов становится учителем литературы в тизере сериала «Крутая перемена»

24 июля 2023 16:10
Никита Ефремов становится учителем литературы в тизере сериала «Крутая перемена»

В авантюрной комедии рассказывается про бизнесмена, которому приходится работать преподавателем в обычной школе и тюрьме.

Онлайн-кинотеатр START представил дебютный тизер многосерийной авантюрной комедии «Крутая перемена», в которой рассказывается история бизнесмена, ставшего учителем литературы. Точную дату выхода видеосервис пока не огласил, но премьеру обещают организовать осенью этого года.

Главный герой — мужчина по имени Андрей (Ефремов). В далеком прошлом он пошел наперекор семейной традиции и бросил карьеру учителя в надежде покорить Москву. По итогу, его бизнес прогорает и единственным выходом из неудобного положения оказывается продажа провинциального дома. По слухам, в нем когда-то проживал сам Александр Сергеевич Пушкин, поэтому недвижимость имеет особую ценность. Проблема лишь в одном — чтобы осуществить задумку, персонажу нужно получить разрешение отца. Последний отбывает срок в местной тюрьме и винит сына во всех своих бедах. Чтобы наладить отношения с родителем, Андрей идет на хитрость и устраивается учителем в вечернюю школу при колонии. Этого оказывается мало, поэтому в доказательство своей искренности протагонист параллельно устраивается преподавателем литературы и в обыкновенное учебное учреждение. С этого момента днем Андрей прививает любовь к прекрасному подросткам, а по вечерам — заключенным.

Креативным куратором и режиссером шоу выступил Карен Оганесян («Пассажиры», «Кошка», «Игра на выживание»). В остальной каст вошли Ольга Медынич, Игорь Черневич, Анастасия Тодореску, Сергей Степин, Беник Аракелян, Евгения Дмитриева, Александр Голубков, Иван Ивашов и Софья Серебрянская.

Александр Цикалов
Александр Цикалов
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