Независимые американские и европейские студии все активнее сотрудничают с Россией

Авторитетный ресурс The Hollywood Reporter выпустил материал о том, что независимые зарубежные киностудии продолжают активно выпускать свои проекты на российском рынке через сторонних дистрибьюторов, несмотря на уход Disney, Sony, Paramount и других крупнейших голливудских компаний.

В качестве примеров подобных релизов журналисты приводят боевик «Переводчик» Гая Ричи, российская премьера которого намечена на 1 июня, и биографическую драму «Кто убил BlackBerry?», вышедшую в отечественный прокат 11 мая. Кроме того, в России был выпущен хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед». Его создатели также продали компании Voxell Films права на прокат в РФ предстоящего сиквела.

THR отмечает, что интерес независимых студий к российскому кинорынку связан с отсутствием конкуренции с голливудскими блокбастерами: поскольку крупные американские студии перестали выпускать в стране свои фильмы, у более мелких игроков появилось больше шансов привлечь внимание большей аудитории и увеличить свои сборы. Однако ситуация осложняется тем, что ранее при заключении договора на прокат фильмов в России его действие, как правило, распространялось на всю территорию СНГ. В нынешних же обстоятельствах дистрибуцией фильма в России и других странах бывшего СССР могут заниматься разные компании.

Также примечательно, что новые картины от кинокомпаний, приостановивших свою деятельность в России, также продолжают выходить на отечественные экраны. Их показы зачастую осуществляются нелегально через систему так называемого «предсеансового обслуживания». Ожидается, что таким образом в России будет показан боевик «Форсаж 10», международный прокат которого стартует завтра, 19 мая.