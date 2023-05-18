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Киноафиша Новости Независимые американские и европейские студии все активнее сотрудничают с Россией

Независимые американские и европейские студии все активнее сотрудничают с Россией

18 мая 2023 10:06
Независимые американские и европейские студии все активнее сотрудничают с Россией

Отсутствие конкуренции с голливудскими блокбастерами дает им возможность привлечь большую аудиторию и увеличить сборы.

Авторитетный ресурс The Hollywood Reporter выпустил материал о том, что независимые зарубежные киностудии продолжают активно выпускать свои проекты на российском рынке через сторонних дистрибьюторов, несмотря на уход Disney, Sony, Paramount и других крупнейших голливудских компаний.

В качестве примеров подобных релизов журналисты приводят боевик «Переводчик» Гая Ричи, российская премьера которого намечена на 1 июня, и биографическую драму «Кто убил BlackBerry?», вышедшую в отечественный прокат 11 мая. Кроме того, в России был выпущен хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед». Его создатели также продали компании Voxell Films права на прокат в РФ предстоящего сиквела.

THR отмечает, что интерес независимых студий к российскому кинорынку связан с отсутствием конкуренции с голливудскими блокбастерами: поскольку крупные американские студии перестали выпускать в стране свои фильмы, у более мелких игроков появилось больше шансов привлечь внимание большей аудитории и увеличить свои сборы. Однако ситуация осложняется тем, что ранее при заключении договора на прокат фильмов в России его действие, как правило, распространялось на всю территорию СНГ. В нынешних же обстоятельствах дистрибуцией фильма в России и других странах бывшего СССР могут заниматься разные компании.

Также примечательно, что новые картины от кинокомпаний, приостановивших свою деятельность в России, также продолжают выходить на отечественные экраны. Их показы зачастую осуществляются нелегально через систему так называемого «предсеансового обслуживания». Ожидается, что таким образом в России будет показан боевик «Форсаж 10», международный прокат которого стартует завтра, 19 мая.

Фото: MGM
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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