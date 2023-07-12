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Киноафиша Новости Нэйтан Филлион получил роль Зеленого фонаря в фильме «Супермен: Наследие»

Нэйтан Филлион получил роль Зеленого фонаря в фильме «Супермен: Наследие»

12 июля 2023 15:22
Нэйтан Филлион получил роль Зеленого фонаря в фильме «Супермен: Наследие»

Также Джеймс Ганн нашел актеров на роли Орлицы и Мистера Потрясающего.

В актерском составе супергеройского блокбастера «Супермен: Наследие», являющегося первым фильмом обновленной киновселенной DC, произошло пополнение. По информации Vanity Fair, к проекту Джеймса Ганна присоединились Нэйтан Филлион («Светлячок»), Изабела Мерсед («Убийца 2. Против всех») и Эди Гатеги («Сумерки»). Все они составят компанию Дэвиду Коренсвету («Пэрл») и Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»), которые ранее были утверждены на роли Кларка Кента и Лоис Лейн.

Филлион является близким другом Ганна и неоднократно участвовал в проектах постановщика, включая «Стражей Галактики. Часть 3» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет». В предстоящем кинокомиксе Warner Bros. он сыграет одного из членов корпуса Зеленых фонарей — Гая Гарднера. Последний славится своим суровым характером и стрижкой под горшок. Несмотря на то, что Филлион ранее сыграл в киновселенной DC персонажа по прозвищу ТДК, способного отделять свои конечности, это никак не помещает актеру воплотить Гарднера. Его фирменная прическа также станет частью образа артиста. Что касается Мерсед, то ей досталась роль крылатой воительницы Орлицы, а Гатеги воплотит опытного бойца и блестящего стратега по прозвищу Мистер Потрясающий.

Действие фильма будет разворачиваться в мире, где уже существуют супергерои. Сюжет выстроен вокруг молодого Кларка Кента, только познающего азы супергеройской деятельности. По словам Ганна, в картине отсутствует история происхождения героя. Новому Кларку Кенту будет 30 лет.

Съемки «Супермена: Наследие» начнутся в январе или в феврале, а премьера намечена на 11 июля 2025 года.

Фото: Getty/Cibelle Levi/Getty
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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