Нейросеть сгенерировала постеры к сериалу «Раневская» по цитатам легендарной актрисы

Онлайн-кинотеатр KION представил серию любопытных постеров к биографическому сериалу «Раневская», посвященному жизни и судьбе легендарной российской и советской актрисы Фаины Раневской. Эти причудливые изображения были сгенерированы нейросетью Midjourney на основе известных афоризмов великой исполнительницы.

Всего нейросеть сгенерировала десять постеров, каждый из которых метафорически раскрывает уникальный юмор, мудрость и парадоксальность, заключенные в высказываниях Раневской.

Нейросеть Midjourney обучается создавать визуальные образы из текстовых запросов пользователей. Ежедневно программа получает огромное количество идей от людей со всех уголков мира и воплощает их в реальность, с каждым разом становясь только лучше и точнее в своей работе. На данный момент Midjourney уже может создавать иллюстрации высокого качества, фотореалистичные картины или даже настоящие произведения искусства при условии, что система получит достаточно четкий запрос.

Первые два эпизода «Раневской» уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре KION. Третья серия выйдет на стриминге 15 февраля.