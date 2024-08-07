Нейросеть показала Пиратов Карибского моря в аниме Ghibli: это точно стоило бы снять

В фантастических фильмах искусственный интеллект либо превращает жизнь человека в рай, либо порабощает планету. В реальности, нейросети создают для нас такие версии любимых историй, о которых мы только мечтали. Вот например и “Пираты карибского моря” в стилистике студии Ghibli – если честно, мы бы с удовольствием посмотрели это вместо лайв-экшн адаптации “Большого куша”.

Несмотря на то, что мы искренне уверены, что не может быть лучше Капитана Джека Воробья, чем в исполнении великого и прекрасного Джонни Деппа, мы не можем отрицать: нам чертовски интересно, как знаменитый пират выглядел бы в аниме-версии. Нейросеть показала, что это мог бы быть не менее колоритный персонаж: когда надо, он ловкий мечник или устрашающий скелет, но и фирменный юмор “Пиратов карибского моря” было бы легко отразить с помощью типичных скетчей из аниме.

Единственный, кто на себя почти не похож – это Уилл Тернер, который практически никогда не появлялся в фильмах без своей фирменной бородки. В версии нейросети его почти невозможно отличить от молодого Джека. А вот Дейви Джонс почему-то стал гораздо более человечным: по крайней мере, цвет его лица совсем не похож на морской зеленый, которым он щеголял в фильмах. Выглядит это довольно странно.

Все остальные персонажи же смотрятся так, как будто они с легкостью украли бы наши сердечки, выйди такое аниме где-нибудь в 90-х!