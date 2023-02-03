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Киноафиша Новости Netflix выпустил тизер южнокорейского криминального триллера «Убить Пок-сун»

Netflix выпустил тизер южнокорейского криминального триллера «Убить Пок-сун»

3 февраля 2023 15:19
Netflix выпустил тизер южнокорейского криминального триллера «Убить Пок-сун»

Новый фильм от режиссера боевика «Безжалостный» выйдет на стриминге в конце марта.

Стрим-сервис Netflix объявил дату выхода корейского криминального триллера «Убить Пок-сун». Картина выйдет на стриминговом сервисе 31 марта. Также появился первый тизер.

Главные роли исполнили Чон До-ен («Мужчины и женщина»), Соль Ген-гу («Жестокий зимний блюз»), Ку Ге-хван («Робинзон на Луне»), Исом («Высокие каблуки») и Хван Джон-мин («Ода моему отцу»).

Фильм повествует о Гил Бок-сун (До-ен), совмещающей материнство с карьерой умелого наемного убийцы. Тизер начинается со сцены в оранжерее, где неизвестная женщина спрашивает героиню о том, чем она зарабатывает на жизнь, на что она отвечает: «Я работаю в компании по организации мероприятий». Затем показана сцена, в котором Бок-сун получает от своего партнера по кровавому бизнесу чемодан, полный оружия. После, попивая коктейль с одним из заказчиков (Ген-гу), она замечает: «Какая ирония, что, будучи матерью, я могу выполнять такую работу». Через несколько кадров она также говорит, что «убивать людей намного проще, чем воспитывать ребенка».

Режиссером фильма выступает Пен Сон-хен, наиболее известный по своей работе над боевиком «Безжалостный» 2017 года.

Первый показ «Убить Пок-сун» пройдет на 73-ем Берлинском кинофестивале, который стартует 16 февраля.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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