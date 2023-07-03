Netflix выпустил тизер документального фильма о Сильвестре Сталлоне

Стрим-сервис Netflix представил тизер документального фильма Sly, посвященного творческому пути Сильвестра Сталлоне.

Почти на протяжении полувека слава Сталлоне гремит на весь мир, вдохновляя молодых людей на великие свершения, а взрослое поколение — на ностальгию по ушедшей эпохе. Созданные им франшизы «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимые» давно стали важнейшей частью мировой кинокультуры. Его судьба, множество раз освещенная в СМИ, кажется идеальной историей успеха. Но в реальности за каждой удачей Сталлоне стоят годы тяжелого труда и множество громких провалов. Эта лента повествует о том, как сложный и полный неудач жизненный путь актера привел его к той точке, где он находится сейчас.

В новом ролике Сталлоне пускается в размышления о желании рисковать:

«Что лучше? Жить в мечтах о том, что ты мог бы стать великим, или действительно воспользоваться возможностью стать великим, а потом провалиться и понять, что ты неудачник?».

Режиссером проекта выступил Том Зимни, наиболее известный по документальным фильмам «Дар: Путешествие Джонни Кэша» и «Искренне ваш, Брюс Спрингстин».

Премьера Sly состоится на Netflix в ноябре этого года.