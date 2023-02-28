Netflix выпустил первый тизер анимационного сериала «Консьерж покемонов»

Стрим-сервис Netflix представил тизер японского анимационного сериала Pokémon Concierge («Консьерж покемонов»). Ролик был выпущен в честь Международного дня покемонов, проходящего во всем мире 27 февраля.

Действие шоу, снятого в технике покадровой анимации, разворачивается на роскошном курорте для покемонов, где волшебные звери могут расслабиться на райских пляжах. Тизер начинается с закадрового голоса главной героини Хару, которая работает консьержем данного курорта. В своей короткой речи она говорит, что покемоны здесь считаются дорогими гостями. Параллельно с ее словами в кадре появляется один из самых узнаваемых персонажей вселенной Pokémon — утка Псидак, обладающая псионическими способностями. Судя по всему, этот Писдак является компаньоном Хару. Он бродит по белоснежному пляжу, идя по человеческим следам. Остановившись на середине кадра, Псидак хватается за голову, из-за чего сразу же начинает выглядеть несколько растерянным, однако этот момент лишь служит отсылкой на стандартное поведение покемона в играх и аниме. Умиротворенная атмосфера и акцент на ярких цветах намекают на то, что Pokémon Concierge будет посвящен самым светлым и радостным аспектам этой знаменитой вселенной, а не только боям между покемонами.

В официальном заявлении вице-президент азиатского отделения Netflix Content Минен Ким отметила, что качество покадровой анимации сериала станет одной из его главных отличительных особенностей:

«Netflix надеется порадовать фанатов Pokеmon в Японии и во всем мире. Pokémon Concierge представит зрителям совершенно новый визуальный и сюжетный опыт благодаря революционной покадровой анимации. Мы рады подарить нашей аудитории этот тизер в Международный день покемонов вместе с анонсом еще нескольких вещей, которые поклонники франшизы могут ожидать в будущем».

Дата премьеры Pokémon Concierge на данный момент неизвестна.