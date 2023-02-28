Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Netflix выпустил первый тизер анимационного сериала «Консьерж покемонов»

Netflix выпустил первый тизер анимационного сериала «Консьерж покемонов»

28 февраля 2023 16:21
Netflix выпустил первый тизер анимационного сериала «Консьерж покемонов»

Новое шоу в рамках легендарной японской франшизы выполнено в технике покадровой анимации.

Стрим-сервис Netflix представил тизер японского анимационного сериала Pokémon Concierge («Консьерж покемонов»). Ролик был выпущен в честь Международного дня покемонов, проходящего во всем мире 27 февраля.

Действие шоу, снятого в технике покадровой анимации, разворачивается на роскошном курорте для покемонов, где волшебные звери могут расслабиться на райских пляжах. Тизер начинается с закадрового голоса главной героини Хару, которая работает консьержем данного курорта. В своей короткой речи она говорит, что покемоны здесь считаются дорогими гостями. Параллельно с ее словами в кадре появляется один из самых узнаваемых персонажей вселенной Pokémon — утка Псидак, обладающая псионическими способностями. Судя по всему, этот Писдак является компаньоном Хару. Он бродит по белоснежному пляжу, идя по человеческим следам. Остановившись на середине кадра, Псидак хватается за голову, из-за чего сразу же начинает выглядеть несколько растерянным, однако этот момент лишь служит отсылкой на стандартное поведение покемона в играх и аниме. Умиротворенная атмосфера и акцент на ярких цветах намекают на то, что Pokémon Concierge будет посвящен самым светлым и радостным аспектам этой знаменитой вселенной, а не только боям между покемонами.

В официальном заявлении вице-президент азиатского отделения Netflix Content Минен Ким отметила, что качество покадровой анимации сериала станет одной из его главных отличительных особенностей:

«Netflix надеется порадовать фанатов Pokеmon в Японии и во всем мире. Pokémon Concierge представит зрителям совершенно новый визуальный и сюжетный опыт благодаря революционной покадровой анимации. Мы рады подарить нашей аудитории этот тизер в Международный день покемонов вместе с анонсом еще нескольких вещей, которые поклонники франшизы могут ожидать в будущем».

Дата премьеры Pokémon Concierge на данный момент неизвестна.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек» Весна - время перемен: Киноафиша приглашает на показ фильма «Здоровый человек» Читать далее 22 февраля 2023
Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок Читать далее 27 февраля 2023
Тест: какой ты Киану Ривз из кино? Тест: какой ты Киану Ривз из кино? Читать далее 23 февраля 2023
Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое» Воспоминания о каникулах на море: Киноафиша приглашает на показ фильма «Солнце мое» Читать далее 21 февраля 2023
Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Как звезды Голливуда ухаживают за волосами: главные лайфхаки и средства Читать далее 22 февраля 2023
«Настоящих маньяков нельзя популяризировать»: 20 мудрых цитат Энтони Хопкинса «Настоящих маньяков нельзя популяризировать»: 20 мудрых цитат Энтони Хопкинса Читать далее 23 февраля 2023
«Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино «Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино Читать далее 28 февраля 2023
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин Читать далее 22 февраля 2023
Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа» Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа» Читать далее 21 февраля 2023
Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Кровь и черные кружева: история итальянского джалло Читать далее 26 февраля 2023
Related video