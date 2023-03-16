Netflix отказался от производства дорогостоящего ромкома со Скарлетт Йоханссон и другими звездами

На прошлой неделе выяснилось, что режиссер Нэнси Майерс планирует снять для Netflix ромком со звездным актерским составом, в который войдут Скарлетт Йоханссон, Пенелопа Крус, Оуэн Уилсон и Майкл Фассбендер. Теперь западные СМИ сообщают, что стример отказался от проекта из-за чрезмерного бюджета.

Майерс рассчитывала получить на проект с рабочим названием «Париж Парамаунт» (Paris Paramount) внушительные $150 млн, но медиагигант был готов выделить лишь $130 млн. На что пошли бы эти деньги, не уточняется, но сейчас Netflix старается более вдумчиво распределять затраты на свой контент. Теперь режиссер ищет другие источники финансирования.

Майерс также является автором сценария. Запланированный фильм вдохновлен ее личной жизнью. Главные герои — женщина-режиссер и голливудский продюсер, которые когда-то состояли в отношениях. Однажды им приходится вновь объединиться при работе над совместной картиной. Во время производственного хаоса между ними вновь вспыхивают прежние чувства.

Последним режиссерским проектом Майерс является комедия «Стажер» (2015). В числе ее других фильмов: «Простые сложности» (2009), «Отпуск по обмену» (2006), «Любовь по правилам и без» (2003), «Чего хотят женщины» (2000) и «Ловушка для родителей» (1998). Она также является сценаристом картин «Отец невесты» (1991) и «Рядовой Бенджамин» (1980).