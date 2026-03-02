Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Netflix экранизирует один из главных шутеров всех времен: сериал испортили «повесточкой» уже до премьеры

Netflix экранизирует один из главных шутеров всех времен: сериал испортили «повесточкой» уже до премьеры

2 марта 2026 16:45
Netflix экранизирует один из главных шутеров всех времен: сериал испортили «повесточкой» уже до премьеры

А ведь до первого апреля еще далеко.

В соцсетях обсуждают то, чего фанаты франшизы Doom ждали меньше всего. Инсайдер из Twitter сообщил, что Netflix работает над анимационным сериалом по культовому шутеру – и уже на стадии описания проект умудрился вызвать раздражение у аудитории.

По слухам, шоу делают в формате приквела. Якобы действие развернется задолго до событий игр и будет посвящено внутренней борьбе за власть в корпорации UAC.

Политические интриги, этика экспериментов, новые персонажи – все то, что обычно не ассоциируется с серией, где сюжет всегда был предельно лаконичным: ад открылся, Думгай пошел вперед, демонам стало плохо.

Netflix экранизирует один из главных шутеров всех времен: сериал испортили «повесточкой» уже до премьеры

Самое болезненное для фанатов – Думгая в проекте не будет вовсе, а id Software, по данным источников, в производстве не участвует. За проект отвечает Ади Шанкар, уже работавший с игровыми экранизациями, и в комментариях эту идею встретили жестко.

Пользователи иронизируют, что демонов могут превратить в «угнетенных», а сериал рискует скатиться либо в корпоративную комедию про офис UAC, либо в очередной проект с акцентом на «повесточку» вместо экшена.

«Это вообще не Doom», «Вместо адреналина и моря крови – корпоративная болтовня, серьезно?», – формулировки жесткие, настроение понятное.

Пока Netflix хранит молчание, фанаты надеются на официальное опровержение. Doom слишком долго ассоциировался с чистой, агрессивной простотой, чтобы спокойно смотреть, как его превращают в разговорную драму про «плохие корпорации».

Фото: Legion-Media, Кадры из игры 'Doom'
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мировой топ Netflix захватил новый сериал — всего за неделю 14 200 000 просмотров: ностальгия по нулевым победила всех Мировой топ Netflix захватил новый сериал — всего за неделю 14 200 000 просмотров: ностальгия по нулевым победила всех Читать дальше 1 марта 2026
Финал 4 сезона «Бриджертонов» усугубил главную проблему сериала: не понимаю, кому и зачем теперь ждать продолжение (обзор) Финал 4 сезона «Бриджертонов» усугубил главную проблему сериала: не понимаю, кому и зачем теперь ждать продолжение (обзор) Читать дальше 27 февраля 2026
У «Очень странных дел» появился преемник: новый сериал Netflix стартует уже этой весной — только герои теперь намного старше У «Очень странных дел» появился преемник: новый сериал Netflix стартует уже этой весной — только герои теперь намного старше Читать дальше 27 февраля 2026
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Читать дальше 3 марта 2026
Нашего «Холопа» иностранцы пересняли неудачно: зато из другого российского фильма вышел хит Netflix – с оценкой 7.7 и званием «одного из лучших» Нашего «Холопа» иностранцы пересняли неудачно: зато из другого российского фильма вышел хит Netflix – с оценкой 7.7 и званием «одного из лучших» Читать дальше 3 марта 2026
Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Читать дальше 3 марта 2026
«Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает «Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает Читать дальше 3 марта 2026
30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека 30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше