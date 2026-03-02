Netflix экранизирует один из главных шутеров всех времен: сериал испортили «повесточкой» уже до премьеры

А ведь до первого апреля еще далеко.

В соцсетях обсуждают то, чего фанаты франшизы Doom ждали меньше всего. Инсайдер из Twitter сообщил, что Netflix работает над анимационным сериалом по культовому шутеру – и уже на стадии описания проект умудрился вызвать раздражение у аудитории.

По слухам, шоу делают в формате приквела. Якобы действие развернется задолго до событий игр и будет посвящено внутренней борьбе за власть в корпорации UAC.

Политические интриги, этика экспериментов, новые персонажи – все то, что обычно не ассоциируется с серией, где сюжет всегда был предельно лаконичным: ад открылся, Думгай пошел вперед, демонам стало плохо.

Самое болезненное для фанатов – Думгая в проекте не будет вовсе, а id Software, по данным источников, в производстве не участвует. За проект отвечает Ади Шанкар, уже работавший с игровыми экранизациями, и в комментариях эту идею встретили жестко.

Пользователи иронизируют, что демонов могут превратить в «угнетенных», а сериал рискует скатиться либо в корпоративную комедию про офис UAC, либо в очередной проект с акцентом на «повесточку» вместо экшена.

«Это вообще не Doom», «Вместо адреналина и моря крови – корпоративная болтовня, серьезно?», – формулировки жесткие, настроение понятное.

Пока Netflix хранит молчание, фанаты надеются на официальное опровержение. Doom слишком долго ассоциировался с чистой, агрессивной простотой, чтобы спокойно смотреть, как его превращают в разговорную драму про «плохие корпорации».