«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь»: чему нас научили герои советских мультиков

Перезапуск советской классики — устойчивый тренд последних лет. Фильм « Чебурашка » стал рекордсменом проката, а Сарик Андреасян после долгих переговоров получил права на экранизацию другого произведения Эдуарда Успенского — «Дядя Фёдор, пёс и кот» (ожидается, что съемки начнутся уже в следующем году). Вспоминаем, чему нас научили персонажи любимых советских мультфильмов.

Трилогия мультфильмов по мотивам знаменитой серии книг Эдуарда Успенского — настоящий кладезь житейской мудрости.

Матроскин — хозяйственный и практичный кот, который всегда поступает взвешенно и рационально и по-настоящему заботится о своей новообретенной семье. Именно он познакомил нас с гастрономическими хитростями, которым мы до сих пор следуем («Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится»), рассказал нам об основах экономики и тонкостях планирования бюджета («Вы, например, что будете выписывать?» ― «А я ничего не буду. Я экономить буду!») и эффективных способах обезопасить свое жилище от непрошеных гостей («Начнет в дверь стучать — галчонок спросит: "Кто тама?" Человек подумает, что кто-то у нас дома есть, и ничего у нас воровать на станет. Ясно тебе?»), показал, как важно быть всесторонне развитым («Я еще и вышивать могу. И на машинке тоже») и найти свое призвание, которое приносит тебе настоящее удовольствие («Я со своей Муркой ни за что теперь не расстанусь. Я и так счастливый был, а теперь в два раза счастливей стану. Потому что у меня две коровы есть»).

Зима в Простоквашино

Дядя Федор же — настоящий образец самостоятельности (недаром он в столь юном возрасте уже дядя!) и самодостаточности («Я ничей. Я сам по себе мальчик. Свой собственный»). А еще — находчивости и умения найти выход из любой, даже самой трудной ситуации («Никого мы продавать не будем. Мы пойдем клад искать»).

Трое из Простоквашино

Шарика пользователи нередко сравнивают с современными хипстерами. Вместо практичных валенок, в которых точно не замерзнешь зимой, он зачем-то купил себе модные кеды и, в отличие от Матроскина, который с утра до ночи хлопочет по хозяйству, занимается не самым полезным в деревне делом — фотографирует зверей на фоторужье. Но помимо этого, Шарик еще и экоактивист и осознанно относится к потреблению и окружающей природе: «А мне жалко елки рубить! Если все к Новому году будут елки рубить, у нас вместо леса одни пеньки останутся. Это вон для старушек хорошо, когда в лесу одни пеньки».

Шарик также научил нас тому, что в любом споре важно уметь изящно применить свои знания, чтобы обезоружить противника («Эх ты, серость! Это индейская национальная народная изба. «Фигвам» называется!»). А еще — Шарик самый настоящий философ (хотя и несколько пессимист): «Да я бы рад бросить, да Матроскин мне голову оторвет. Ведь за ружье-то деньги плачены. А моя жизнь... бесплатная».

Зима в Простоквашино

Цикл мультфильмов про крокодила Гену и «неизвестного науке зверя» Чебурашку — настоящий манифест дружбе и взаимовыручке и свидетельство того, что даже аутсайдеры и изгои могут найти близких по духу товарищей. Сам Гена не раз напоминает зрителям о том, как важно обрести настоящих друзей («А вы знаете, сколько в нашем городе живет таких одиноких, как Чандр и Тобик? И никто их не жалеет, когда им бывает грустно…»). А Чебурашка всегда оказывается рядом с другом и напоминает ему о том, что важно не сдаваться («Ты не горюй, Ген. Отдохнем — и еще раз переделаем»), ведь только так можно прийти к своей цели («Мы строили-строили и наконец построили. Ура!»).

Крокодил Гена

Есть в мультфильме, конечно, и вредные советы от старухи Шапокляк, которая верит только в личную выгоду и отрицает ценность дружбы («Кто людям помогает — лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя»), но в итоге и у нее получается перевоспитаться на примере положительных героев.

А еще крокодил Гена напоминает нам о том, как важно с надеждой смотреть в будущее и не зацикливаться на прошлом: «И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди».

Чебурашка

Возвращение блудного попугая

Попугай Кеша — несомненно, не лучший образец для подражания. Часто он ведет себя слишком импульсивно и необдуманно и нередко привирает, пытаясь выдать себя за того, кем он не является («Хорошо живу, купаюсь в бассейне, пью джюс, орандж… Да-да, прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер… Извини, старик, тут ко мне Челентано зашел»). Зато Кеша не понаслышке знает о ценности личной свободы («Свободу попугаям!») и умеет признавать свои ошибки и ценить тех, кто ему действительно дорог («Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет Вовка, пусть всегда буду я!»). А приятель Кеши рыжий кот — настоящий философ и точно умеет довольствоваться тем, что имеет («Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити. Нас и здесь неплохо кормят!»).

Возвращение блудного попугая

Трогательная история о дружбе щенка и котенка с необычным именем Гав даже отъявленного скептика Черного кота убеждает в том, что не обязательно следовать стереотипам и враждовать только потому, что так заведено («Псы гоняются за котами. Щенки гоняются за котятами. Так всегда было — и так всегда будет. Такова жизнь»). Котенок Гав — пример того, что не стоит бояться встречи с неприятностями («Они меня ждут? Эти неприятности?.. Тогда я пошел!»), особенно если рядом такие верные друзья, как Шарик («А давай вместе бояться, а?»). А еще именно благодаря котенку мы теперь точно знаем самое надежное место, чтобы что-то спрятать («А где моя котлета?» — «Я её спрятал. Я ее очень хорошо спрятал. Я ее съел!»).

Котенок по имени Гав

Экранизация знаменитой детской книги Астрид Линдгрен познакомила миллионы советских детей (а затем и детей этих детей) с обаятельным мужчиной «в полном расцвете сил», который скрасил жизнь восьмилетнего мальчика Малыша, больше всего на свете мечтающего о настоящем друге. Карлсон преподнес своему другу несколько важных уроков. Во-первых, научил тому, как важно в любой ситуации сохранять самообладание («Спокойствие! Только спокойствие»), а во-вторых, рассказал о том, что же такое настоящее счастье («Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье…» — «Ты что, с ума сошел? А в чем же еще?») и настоящее чудо («Свершилось чудо! Друг спас жизнь друга!»).