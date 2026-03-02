Оповещения от Киноафиши
Нелепый фарс вместо глубокой драмы: военная новинка с Расселом Кроу сперва кажется комедией – но затем превращается в фальшивку

2 марта 2026 09:45
Даже без многочисленных исторических ляпов сценарий фильма не выдержал бы критики.

«Нюрнберг» с Расселом Кроу в роли Германа Гёринга, одной из ключевых фигур немецкой военной верхушки, вызвал, мягко говоря, неоднозначную реакцию в зарубежном прокате. Картина собрала впечатляющие 96% зрительских симпатий на Rotten Tomatoes, в то время как критики оказались куда суровее – их вердикт остановился на скромных 69%.

В чем же причина такого разрыва, и почему блестящая работа Кроу не смогла вытянуть весь фильм?

Триумф Рассела Кроу

Безусловным триумфатором и главной причиной смотреть фильм стал Рассел Кроу. Его Гёринг – это не карикатурный злодей, а физически преображенный, гипнотизирующий образ умного и опасного манипулятора.

Критики в один голос отмечают, что это лучшая его работа за долгое время.

Актер виртуозно демонстрирует, как его персонаж играет в психологические игры со своими тюремщиками: он то обаятелен и учтив, то внезапно циничный и угрожающий.

Сцены их противостояния с психиатром – единственные, где фильм обретает подлинное напряжение и интеллектуальную глубину, ради которой, собственно, и затевался этот проект.

Промахи и противоречия

К сожалению, почти все остальные элементы картины вызвали у критиков вопросы и разочарование.

Провальная работа Рами Малека. Главным разочарованием стала игра звезды «Богемской рапсодии». Его исполнение роли психиатра Дугласа Келли называют «глубоко нелепым», переигранным и изобилующим неуместными актерскими штучками.

Вместо того чтобы раскрыть природу зла, его персонаж выглядит наивным и интеллектуально ограниченным, с легкостью поддаваясь на уловки Гёринга.

Рваный тон и неубедительный сюжет. Фильм резко делится на две тонально несовместимые половины. Первая часть подана почти как комедия, с шутками над тестами Роршаха и гротескными сценками с другими заключенными из немецкого командования.

Вторая же половина – это уже мрачный суд, где зрителю показывают ужасающую архивную хронику из освобожденных концлагерей. Этот переход настолько резок, что, по мнению обозревателей, вызывает ощущение фальши и делает первую часть фильма неуместной.

Исторические неточности и этические промахи. Особое возмущение критиков вызвало излишне сочувственное изображение жены Гёринга.

Эмма Гёринг, известная как «первая леди Третьего рейха», живущая в роскоши, награбленной у жертв режима, показана здесь чуть ли не страдалицей. Фильм упускает возможность изучить ее реальную роль, вызывая у зрителя неоправданную симпатию к персонажу, что считается серьезным этическим провалом.

Поверхностность вместо глубины. Вместо погружения в суть зла, картина довольствуется голливудскими штампами. Даже мощнейшие кадры хроники не могут вытянуть фильм на нужный уровень глубины, поскольку после них сценарий вновь возвращается к безопасной и предсказуемой стилистике.

Вердикт

«Нюрнберг» остается на уровне «сносного исторического урока». Он, безусловно, смотрибелен – во многом благодаря мощной, отмеченной критиками игре Рассела Кроу, которая стоит потраченного времени.

Но в своем стремлении быть одновременно умным психологическим триллером и голливудским байопиком картина так и не достигает ни одной из целей, оставляя ощущение упущенной возможности рассказать одну из важнейших историй страшной войны.

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
