Не "Слово пацана", но рядом: этот русский сериал но уже стал лучшей новинкой 2024 года

Не так давно в полку криминальных сериалов российского производства прибыло. В Сети поутихли обсуждения «Слова пацана», ведь ему на смену пришла еще одна бандитская история. Зрителей она впечатлила ничуть не меньше.

«На автомате» уже стал лучшей новинкой 2024 года. Проект рассказывает о двух братьях-подростках Роме и Жене. Их жизнь обыденна и скучна, но все меняется в одно мгновение. В чужом гараже парни натыкаются на склад с оружием. В надежде получить легкие деньги, они решают продать опасную находку, но забывают, что там где пушки, там и опасные люди.

Съемки проходили в Астрахани, руководил ими режиссер Борис Акопов. Главные роли исполнили Денис Косиков и Слава Копейкин, для которого подобный опыт случился впервые. Оба блестяще справились с поставленной задачей: актерское будущее у звезд проекта явно не будет скучным.

Познакомиться с постановкой из 8 эпизодов можно на Wink и Кинопоиске, где у нее рейтинг в 7.1 балла.

«Сериал выдает очень красивую картинку, пронизан духом 90-х, хоть и происходит в настоящем времени. Кругом заброшки, нищета, грязь, криминал, но какой сочной картинкой это показано!» — гласит одна из многочисленных положительных рецензий в Сети.

Что удивительно, зрители хвалят криминальный сериал за легкую атмосферу. Впрочем, именно этого и добивался постановщик. Акопов отметил, что намеренно отказался от чернухи и провинциальной хтони, тем самым несколько деконструировав жанр.