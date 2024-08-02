Не пропустите 15 главных фильмов августа (почти все покажут в России)

В последнее время кинотеатрам приходится туго: мало того, что индустрия еле отошла от пандемии коронавируса, так еще и стриминги продолжают красть аудиторию у больших экранов. Тем не менее, совсем хоронить кинематограф рано: в нашем августовском списке новинок, обязательных к просмотру, есть и большие блокбастеры, и уютные отечественные комедии. 15 главных фильмов августа просто не могут пройти мимо вас!

Если вы до сих пор пересматриваете “Внутри Лапенко”, то вам точно нужно будет сходить на “Тополиный пух” – ведь там самый мемный актер отечественного Интернета пробует себя в серьезной роли. Причем эта комедия начинается достаточно грустно: ведь герою Лапенко больше не хочется жить и он всерьез подумывает о том, чтобы сдаться совсем. Хорошо, что у него это не получится, а влюбить его в жизнь заново сможет героиня Аглаи Тарасовой.

А если душа просит большой блокбастер, то нужно идти на “Бордерлендс” с Кейт Бланшетт. Актриса решилась сниматься в блокбастере исключительно из-за пандемии, а с тех пор фильм еще и застрял в производственном аду: его то откладывали, то меняли сценариста, то вообще были вынуждены доснять часть сцен. Стоило ли это таких усилий – узнаем уже 8 августа в российских кинотеатрах.

Также на экраны скоро выйдет “Ворон” – ремейк того самого фильма, на съемках которого трагически погиб Брэндон Ли. Сохранить наследие великого актера вызвался Билл Скарсгард, известный по работам в “Оно” и “Пацан против всех”. Оценить работу Скарсгарда и качество ремейка можно будет уже 22 августа.