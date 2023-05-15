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Киноафиша Новости Натали Портман считает, что у культового «Леона» есть немало «кринжовых» аспектов

Натали Портман считает, что у культового «Леона» есть немало «кринжовых» аспектов

15 мая 2023 14:41
Натали Портман считает, что у культового «Леона» есть немало «кринжовых» аспектов

Актриса признала важность этой картины для своей карьеры, но все же отметила, что сейчас она смотрится странно.

Натали Портман призналась, что многие моменты фильма «Леон», в котором она снялась в 11 лет, кажутся ей очень странными. В новом интервью для The Hollywood Reporter актриса призналась, что ей сложно окончательно определить свое отношение к картине из-за имеющихся в нем сексуальных подтекстов:

«Этот фильм до сих пор любим многими. Люди обращаются ко мне с вопросами о «Леоне» чаще, чем практически о любом другом фильме, над которым я работала. И он положил начало моей карьере. Но, конечно, когда я смотрю его сейчас, в глаза бросаются определенные, мягко говоря, кринжовые аспекты. Так что да, для меня это сложная тема».

Портман также сказала несколько слов о режиссере «Леона» Люке Бессоне, которого в 2018 году обвинили в неоднократном изнасиловании актрисы Сэнд Ван Рой:

«Это ужасно. Конечно, я была шокирована этими обвинениями.

В то же время она отметила, что не чувствовала себя некомфортно, работая с постановщиком:

«Тогда я была всего лишь ребенком. Всего лишь работающим ребенком. Но я не хочу говорить ничего, что обесценило бы чей-то опыт».

Судебное дело против Бессона было прекращено в 2021 году после расследования.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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