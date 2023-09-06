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Киноафиша Новости Натали Портман и Джулианна Мур становятся одержимы в тизере фильма «Май, декабрь»

Натали Портман и Джулианна Мур становятся одержимы в тизере фильма «Май, декабрь»

6 сентября 2023 13:24
Натали Портман и Джулианна Мур становятся одержимы в тизере фильма «Май, декабрь»

В десятой картине Тодда Хейнса исследуется тема разницы в возрасте.

Потоковый сервис Netflix представил дебютный тизер драмы Тодда Хейнса «Май, декабрь», весной этого года сумевшей покорить публику 76-го Каннского кинофестиваля. Главные роли в фильме сыграли обладательницы премий «Оскар» Натали Портман и Джулианна Мур, а также звезда «Ривердэйла» Чарльз Мелтон.

В центре повествования — учительница Грейси Атертон-Ю (Мур). В далеком прошлом она оказалась в центре громкого общественного скандала, из-за того что завела романтическую связь со своим 13-летним учеником Джо (Мелтон). Действие фильма разворачивается спустя два десятилетия после этих событий. Грейси и Джо завели семью и воспитывают двоих детей, но их история произвела в свое время такой резонанс, что теперь по ней планируют снимать фильм. Жизнь пары меняется, когда как к ним в гости приезжает голливудская актриса Элизабет Берри (Портман). Звезда намерена воплотить Грейси на экране, поэтому она хочет изучить ее и узнать больше различных подробностей, однако визит гостьи заставляет уже достаточно зрелого Джо иначе взглянуть на ситуацию, произошедшую в его юности.

В актерский состав десятого полнометражного фильма создателя «Кэрол» и «Меня там нет» также вошли Кори Майкл Смит, Элизабет Ю, Пайпер Курда, Дрю Шейд, Джули Айви Андреа Франкл. Лента основана на рассказе Алекса Механика, а сценарий написала Сами Берч — ее текст попал в знаменитый «Черный список» лучших нереализованных скриптов Голливуда.

«Май, декабрь» будет показан в рамках 61-го Нью-Йоркского кинофестиваля, который пройдет с 29 сентября по 15 октября, а с 17 ноября у картины будет двухнедельное кинотеатральное окно. Релиз на стриминге состоится 1 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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