«Настоящее произведение искусства»: появились первые отзывы о «Человеке-пауке: Паутина вселенных»

Критики отмечают, что фильм превзошел первую часть, а также стал мрачнее и драматичнее.

В сети появились первые отзывы критиков о долгожданном анимационном фильме «Человек-паук: Паутина вселенных». Многие журналисты остались в восторге от картины, называя ее «настоящим произведением искусства». Специалисты считают, что сиквел ни в чем не уступает оригинальному «Человеку-пауку: Через вселенные».

Редактор CinemaBlend Шон О’Коннелл заявил, что фильм превосходит все мыслимые ожидания:

«Уровень качества «Человека-паука: Паутина вселенных» находится на ступеньку выше шедевра. Это настоящее произведение искусства. Каждый кадр заслуживает того, чтобы выставить его в музее. Шутки и отсылки на паучью мультивселенную идеальны. Это потрясающая лента. Лучшая картина о Человеке-пауке в истории».

Стивен Вайнтрауб из Collider также написал, что визуальная составляющая сиквела на высоте:

«Мне очень понравился «Человек-паук: Паутина вселенных». Я сотни раз хотел нажать на паузу, чтобы детально рассмотреть невероятное художественное великолепие, демонстрируемое на экране. Не могу найти слова, чтобы достойно описать этот фильм, и уже с нетерпением жду повторного просмотра».

По мнению автора портала Rotten Tomatoes Тессы Смит, фильму удалось превзойти первую часть, что раньше казалось невозможным:

«Здесь есть шокирующие повороты, неожиданные сюрпризы и сюжет, несущий в себе глубокий смысл для сумасшедшей эпохи мультивселенных, в которую мы все окунулись с головой».

Майк Райан из Uproxx согласился с этими словами, а также добавил, что картина сохранила центральную тему и прекрасную комедийную составляющую своего предшественника:

«Человек-паук: Паутина вселенных» оказался потрясающим, что совсем не удивительно. Он представляет более масштабную историю, охватывающую весь фильм и намекающую на появление следующего, но по-прежнему посвященный той же теме — желанию Майлза быть принятым таким, какой он есть. Кроме того, в этой картине очень много людей-пауков и шуток, над которыми я громко рассмеялся примерно восемь раз».

Однако не все критики отнеслись к «Паутине вселенных» сугубо положительно. Например, Эз Баум из This Week Media заявил, что авторы ленты не повторили успех первого фильма из-за того, что сосредоточились на развлечении фанатов, а не хорошем сценарии:

«Я хотел бы полюбить «Человека-паука: Паутина вселенных», но, на мой взгляд, он и в подметки не годится оригинальному фильму. Главная причина этого кроется в том, что картина ставит развлечение фанатов выше хорошей истории. Первая половина ленты действительно похожа на «Человека-паука: Через вселенные», но ближе к концу она становится предсказуемой».

«Человек-паук: Паутина вселенных» выйдет в мировой прокат 1 июня.