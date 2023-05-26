«Наследники»: букмекеры оценили вероятность различных концовок сериала

В преддверии премьеры финальной серии шоу «Наследники» букмекерский сайт DraftKings опубликовал гипотетические коэффициенты ставок на наиболее вероятные развязки сериала. Прогнозы были составлены директором по букмекерским операциям Джонни Авелло.

Согласно аналитику, сериал с наибольшей вероятностью закончится тем, что компания Waystar Royco будет продана норвежскому конгломерату GoJo, принадлежащему технологическому магнату Лукасу Матссону (Александр Скарсгард). Этот вариант получил коэффициент 2-1.

Вторым по вероятности сценарием стало назначение Шив Рой (Сара Снук) новым генеральным директором Waystar Royco. Авелло выставил такому исходу коэффициент в 5-2. За ним следуют варианты, при которых место руководителя компании занимает либо Кендалл (Джереми Стронг), либо Роман (Киран Калкин) — они получили коэффициенты в 3-1 и 8-1 соответственно.

Самыми невероятными исходами Авелло назвал варианты, при которых Waystar Royco возглавляет Грег Хирш (Николас Браун) или первая жена Логана — они были оценены в 50-1 и 100-1 соответственно. Аналитик также упомянул следующие варианты: Коннор (Алан Рак) становится генеральным директором (14-1), Том Уамбсганс (Мэттью Макфэдиен) становится генеральным директором (20-1), Марсия (Хиам Аббас) становится генеральным директором (30-1).

Заключительный эпизод «Наследников» выйдет послезавтра, 28 мая.