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Киноафиша Новости Наследие семьи Вина Дизеля: вышел специальный трейлер оригинального «Форсажа»

Наследие семьи Вина Дизеля: вышел специальный трейлер оригинального «Форсажа»

2 февраля 2023 12:33
Наследие семьи Вина Дизеля: вышел специальный трейлер оригинального «Форсажа»

Отсчет до первого трейлера десятой части официально стартовал.

Премьера дебютного трейлера «Форсажа 10» состоится уже на следующей неделе, поэтому создатели гоночной саги уже запустили обратный отсчет. Накануне на официальном YouTube-канале киносерии появился минутный трейлер оригинального «Форсажа» ленты с подзаголовком «Наследие», в котором зрителям напоминают, с чего все начиналось — скоромный гоночный боевик с Вином Дизелем и покойным Полом Уокером дал старт миллиардной франшизе со спин-оффами и тематическими парками развлечений.

Рекламная кампания блокбастера полноценно стартует 10 февраля, а спустя два дня, 12-го числа, в рамках Суперкбоула студия Universal Pictures выпустит еще один рекламный ролик.

Сюжет «Форсажа 10» пока не раскрывается, но известно, что на этот раз вместе с коварной кибертеррористкой Сайфер (Шарлиз Терон) суровому семьянину Доминику Торетто (Вин Дизель) будет противостоять новый опасный враг в лице загадочного героя Джейсона Момоа.

В актерском составе также задействованы Мишель Родригес, Бри Ларсон, Алан Ричсон, Даниэла Мелшиор, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Хелен Миррен, Майкл Рукер, Скотт Иствуд, Карди Би, Сон Ган, Рита Морено и, по слухам, Галь Гадот.

Новая глава высокооктановой саги, снятая французским режиссером Луи Летерье («Невероятный Халк»), выйдет в мировой прокат 19 мая.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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