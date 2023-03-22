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Киноафиша Новости Над сценарием фильма по видеоигре Gears of War работает соавтор «Дюны» и «Доктора Стрэнджа»

Над сценарием фильма по видеоигре Gears of War работает соавтор «Дюны» и «Доктора Стрэнджа»

22 марта 2023 13:20
Над сценарием фильма по видеоигре Gears of War работает соавтор «Дюны» и «Доктора Стрэнджа»

Драматург считает первоисточник очень кинематографичным.

Осенью прошлого года стриминговый сервис Netflix и студия-разработчик The Coalition договорились о создании художественного фильма по мотивам видеоигры Gears of War. Теперь у проекта появился сценарист. По данным Variety, сценарием будет заниматься Джон Спэйтс — соавтор двух частей «Дюны», «Доктора Стрэнджа», «Прометея» и «Пассажиров». В своем сопроводительном комментарии он назвал первоисточник очень кинематографичным и словно созданным для экранизации:

«Gears of War — одна из величайших экшен-игр всех времен. Там яркие персонажи, красиво оформленный мир и качественная боевая система, благодаря которой подчеркивается смертоносность войны и важность поддержки своих товарищей по команде. Первоисточник как будто бы создан для кино, и я очень рад, что у меня есть шанс поспособствовать этому».

Вместе с полнометражным боевиком стример собирается запустить в разработку «взрослый» анимационный сериал, ну а дальше все будет завесить от реакции зрительской аудитории.

В центре сюжета оригинального шутера от третьего лица — группа бесстрашных солдат из подразделения «Дельта» под управлением сержанта Маркуса Феникса. Военные ожесточенно сражаются с ордой жуткой саранчи, вылезшей из глубин планеты.

Фото: The Coalition
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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