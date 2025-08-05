Начался прием заявок на питчинг очередного фестиваля ВГИК

С 20 по 24 октября в ходе 45-го международного фестиваля ВГИК пройдет питчинг новых проектов. Участие в мероприятии бесплатное и очное. Организацией занимаются ВГИК им С. А. Герасимова и продюсерский центр «ВГИК ДЕБЮТ».

На питчинге будет две номинации: «Полнометражное и анимационное игровое кино» и «Игровые и анимационные сериалы». Основная тема — «Защитники Отечества».

Война так или иначе остается существенной частью общественной и личной жизни на протяжении всей истории цивилизации. Ныне эта проблема тоже актуальна. Сюжеты в подаваемых заявках могут касаться обширного спектра тем, которые связаны с войнами — например, оборона границ в мирное время или боевые действия, когда конфликт переходит в открытую фазу. В этом контексте также необычайно важны судьбы отдельных людей, в том числе героические подвиги, необходимость делать тяжелый выбор, трудности гражданского населения. Наконец, богатым материалом также являются последствия войн и их влияние как на человека, так и на ход истории.

Подать заявку могут авторы (физические лица и творческие команды) любого возраста, зарегистрированные в РФ и уже имеющие режиссерский, сценарный и/или продюсерский опыт (не более чем в одном полнометражном фильме в категории не «Полнометражное игровое кино»; не более чем в одном сериале в категории «Сериал»).

Победителям будет предоставлена возможность сотрудничать в крупнейшими продюсерскими компаниями и онлайн-кинотеатрами.

Заявки принимаются на почту: vgikfest42@mail.ru